நேபாள வெள்ளத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 675-ஆக உயர்வு

மத்திய நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளத்தால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 675-ஆக உயர்ந்தது. மீட்புப் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில் மேலும் பல உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன; அதேவேளையில், பேரிடரை தொடர்ந்து 2,400-க்கும் மேற்பட்டோர் இன்னும் காணாமல் போயுள்ளனர்.
பாதிக்கப்பட்ட எட்டு மாவட்டங்களில் இருந்தும் உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும், போர்க்கால அடிப்படையில் தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும் நேபாள காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
நேபாள-திபெத் எல்லைக்கு அருகே பனிப்பாறை சரிவு மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து ஏற்பட்ட பனி-பாறை சரிவு காரணமாக, தண்ணீர், சேறு மற்றும் குப்பைகள் பெருக்கெடுத்து ஓடின. இது மத்திய நேபாளம் வழியாக சென்று நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களை அழித்ததுடன், முக்கிய உள்கட்டமைப்புகளை சேதப்படுத்தியது மற்றும் நீர்மின் நிலையங்களையும் அடித்து சென்றது.
நேபாள காவல்துறையின் அறிக்கையின்படி, 'போட்டே கோஷி' ஆற்று வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட எட்டு மாவட்டங்களில் இதுவரை 675 உடல்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. சித்வான் மாவட்டத்தில் 246 உடல்களும், கிழக்கு நவல்ப்பராசியில் 165 உடல்களும், மேற்கு நவல்ப்பராசியில் 63 உடல்களும், கோர்காவில் 57 உடல்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
அதேபோல, தாடிங் மாவட்டத்தில் 45 உடல்களும், நுவாகோட்டில் 51 உடல்களும், தனஹுவில் 35 உடல்களும், ரசுவா மாவட்டத்தில் 13 உடல்களும் மீட்கப்பட்டன. சனிக்கிழமை நிலவரப்படி 2,400-க்கும் மேற்பட்டோர் காணாமல் போயிருந்தனர்.
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் விட்டுவிட்டு மழை பெய்து வரும் சூழலிலும், தேசிய பேரிடர் இடர் குறைப்பு மற்றும் மேலாண்மை ஆணையத்தின் (NDRRMA) தலைமையிலான மீட்பு குழுக்கள் காலத்தோடு போட்டியிட்டு பணியாற்றி, 163 வெளிநாட்டினர் உட்பட சுமார் 2,500 பேரை பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றின.
தேடுதல் மற்றும் மீட்பு பணிகளுக்காக 5,000-க்கும் மேற்பட்ட நேபாள ராணுவ வீரர்கள் உட்பட 11,000-க்கும் மேற்பட்ட பாதுகாப்பு படையினர் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணிகள் நடைபெற்று வரும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ட்ரோன்களை இயக்க வேண்டாம் என்று NDRRMA பொதுமக்களை வலியுறுத்தியுள்ளது.
"மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் நடைபெற்று வரும் வேளையில், உள்ளூர் நிர்வாகத்தின் அனுமதியின்றி சில தனிநபர்களும் அமைப்புகளும் ட்ரோன்களை இயக்குவது குறித்த தகவல்கள் எங்கள் கவனத்திற்கு வந்துள்ளன," என்று அது கூறியது. விதிமுறைகள் மீறப்பட்டால் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அந்த ஆணையம் எச்சரித்துள்ளது.