தாக்குதலை தீவிரப்படுத்திய ரஷ்யா: உக்ரைனில் குழந்தைகள் உள்பட 28 பேர் உயிரிழப்பு

உக்ரைன் முழுவதும் நேற்று (புதன்கிழமை) ரஷ்யா நடத்திய தாக்குதல்களில் குறைந்தது 28 பேர் கொல்லப்பட்டனர். நாட்டின் வடக்குப் பகுதியில் உறங்கி கொண்டிருந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பு ஒன்றின் மீது ஏவுகணை தாக்கியதில் ஐந்து குழந்தைகள் உயிரிழந்தனர்.
செர்னிகிவ் பிராந்தியத்தில் உள்ள ப்ரைலூகியில் ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த வெடிவிபத்தில் ஜன்னல்கள் நொறுங்கியதால், ஐந்து மாடிக் கட்டிடத்தின் பாதி, கருகிய கான்கிரீட் மற்றும் முறுக்கப்பட்ட உலோகங்களின் புகைந்துகொண்டிருக்கும் குவியலாக சுருங்கியது.
இறந்தவர்களில் மூவர் வெறும் 12 மாத குழந்தைகள் என்றும், மற்றொரு குழந்தைக்கு எட்டு வயது என்றும் அதிபர் வொலோடிமிர் ஜெலென்ஸ்கி கூறினார். மாலையில் இடிபாடுகளில் இருந்து மற்றொரு குழந்தையின் சடலம் மீட்கப்பட்டதாக உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்தது. ப்ரைலூகி தாக்குதலில் 20 பேர் கொல்லப்பட்டதாக உக்ரேனிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
காயமடைந்த பலரில் மேலும் ஏழு குழந்தைகள் அடங்குவதாக கூறிய ஜெலென்ஸ்கி, "சாதாரண நகரங்களையும், சாதாரண வாழ்க்கையையும்" ரஷ்யா தெரிந்தே தாக்கியதாக குற்றம் சாட்டினார்.
"உக்ரைனுக்கு எதிராகவும், நமது மக்களுக்கு எதிராகவும், நமது குழந்தைகளுக்கு எதிராகவும் ஏவுகணைகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது, முற்றிலும் திட்டமிட்டு எடுக்கப்படும் ஒரு பயங்கரவாத செயலாகும்," என்று அவர் கூறினார்.
காலை சுமார் 6:30 மணியளவில் (0330 GMT) இந்தத் தாக்குதல் நடந்ததாக அப்பகுதிவாசிகள் தெரிவித்தனர். குறிப்பாக எரிசக்தி உள்கட்டமைப்பை குறிவைத்து ஒரு "மிகப்பெரிய" ரஷ்ய தாக்குதல் நடத்தப்படும் என்று ஜெலென்ஸ்கி செவ்வாயன்று எச்சரித்ததை தொடர்ந்து இந்த தாக்குதல் நிகழ்ந்துள்ளது.
மத்திய உக்ரைனின் கிரெமென்சுக் நகரில் உயரமான கட்டிடம் மீது ஏவுகணைகள் தாக்கியதில் இருவர் கொல்லப்பட்டனர், அதே நேரத்தில் ஒலெக்சாண்ட்ரியாவில் மேலும் இருவர் உயிரிழந்தனர் என்று அவர் மேலும் கூறினார்.
கீவ் நகரில், அதிக மக்கள் அடர்த்தி கொண்ட டார்னிட்ஸ்கி பகுதியில் வேலைநிறுத்தத்தால் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்ததாக மேயர் விட்டாலி கிளிட்ச்கோ தெரிவித்தார். பின்னர் நடந்த தாக்குதல்களில் மேலும் இருவர் கொல்லப்பட்டனர் என்று அவர் தெரிவித்தார்.
குளிர்காலம் நெருங்கி வருவதால், தலைநகர் மீதான தாக்குதல்கள் அதிகரித்துள்ளன; வான்வழி தாக்குதல் எச்சரிக்கை சைரன்கள் இடைவிடாமல் ஒலித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. கவலையடைந்த மக்கள், பயணப் பைகள், படுக்கை விரிப்புகள் மற்றும் போர்வைகளைச் சுமந்துகொண்டு, சுரங்கப்பாதை நிலையங்களில் இரவு முழுவதும் பதுங்கிக்கொண்டனர்.
டினிப்ரோபெட்ரோவ்ஸ்க், கீவ், கார்கிவ் மற்றும் போல்டாவா உள்ளிட்ட பகுதிகளைத் தாக்கி, ரஷ்யா இரவில் குறைந்தது 50 ஏவுகணைகளையும் 130 ஆளில்லா விமானங்களையும் ஏவியதாக உக்ரைனின் விமானப்படை தெரிவித்துள்ளது.