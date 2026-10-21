மேடையிலேயே சரிந்து விழுந்து உயிரிழந்த வீரர் - உடற்கட்டழகு போட்டியில் சோகம்

இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த 33 வயதான பாடி பில்டர் (உடற்கட்டு போட்டியாளர்) தனது 34வது பிறந்தநாளுக்கு ஒரு நாள் முன்னதாக, ஒரு முக்கிய போட்டியின் போது மேடையிலேயே சரிந்து விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
நியூயார்க் போஸ்ட் பத்திரிகையின்படி , இங்கிலாந்தின் டெல்ஃபோர்டில் நடைபெற்ற பிசிகல் கல்ச்சர் அசோசியேஷன் (PCA) பிரிட்டிஷ் ஃபைனல்ஸ் போட்டியின் இறுதி சுற்றில் மத்தேயுஸ் சிமுரா போட்டியிட்டு கொண்டிருந்தபோது, பார்வையாளர்கள் முன்னிலையில் தனது வழக்கமான பயிற்சியின் போது திடீரென சரிந்து விழுந்தார்.
மருத்துவ பணியாளர்கள் அவசர சிகிச்சை அளிப்பதற்காக மேடைக்கு விரைந்து வந்தனர், மேலும் அவர் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்டார், ஆனால் மருத்துவர்களால் அவரை காப்பாற்ற முடியவில்லை.
மத்தேயுவுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டபோது நிகழ்ச்சி நிறுத்தப்பட்டதாக ஏற்பாட்டாளர்கள் தெரிவித்தனர். அவர் மருத்துவமனைக்கு அவசரமாக கொண்டு செல்லப்பட்ட பிறகு, அவரது மரண செய்தி வெளிவருவதற்கு முன்பாக, விளையாட்டு வீரர்களுடன் ஒரு கூட்டம் நடத்தப்பட்டதாகவும், அதில் நிகழ்ச்சியை மீண்டும் தொடர முடிவு செய்யப்பட்டதாகவும் அவர்கள் மேலும் கூறினர்.
இந்த துயர செய்தியை இங்கிலாந்தின் உடற்கல்வி சங்கம் (PCA) பகிர்ந்துள்ளது. "வேக்ஃபீல்டை சேர்ந்த 33 வயதான மத்தேயுஸ் சிமுரா காலமானார் என்ற செய்தியை ஆழ்ந்த வருத்தத்துடன் நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்," என்று PCA இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் தெரிவித்துள்ளது.
அக்டோபர் 18, ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று டெல்ஃபோர்ட் சர்வதேச மையத்தில் நடைபெற்ற பிசிஏ பிரிட்டிஷ் இறுதிப் போட்டிகளில், மத்தேயுஸ் கிளாசிக் பாடிபில்டிங் மீடியம் பிரிவில் போட்டியிட்டார்.
சிமுரா தனது மனைவி பட்ரிசியாவை திருமணம் செய்துகொண்ட இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு இந்த துயர சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. நிகழ்ச்சியின் ஏற்பாட்டாளர்கள் இந்த சம்பவம் குறித்து ஆழ்ந்த வருத்தத்தை வெளிப்படுத்தியதோடு, அவரது குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் தங்களது இரங்கலையும் தெரிவித்தனர்.
போட்டி உடற்கட்டமைப்புக்கு அவர் ஒப்பீட்டளவில் புதியவராக இருந்தார்; இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்புதான் தனது முதல் போட்டியில் கலந்துகொண்டு, அதில் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்திருந்தார். அவரது மரணத்திற்கான அதிகாரப்பூர்வ காரணம் இன்னும் பொதுவெளியில் வெளியிடப்படவில்லை.