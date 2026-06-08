ஆப்கன் மீது தாக்குதல் - ஐநாவில் பாகிஸ்தானை கடுமையாக கண்டித்த இந்தியா

ஐக்கிய நாடுகள் பாதுகாப்பு சபையில் பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது. ஆப்கானிஸ்தான் எல்லைக்குள் பாகிஸ்தான் நடத்தும் ராணுவ வான்வழி தாக்குதல்களை சர்வதேச சட்டத்தின் அப்பட்டமான மீறல்கள் என்று கண்டித்ததோடு, ஆப்கானிஸ்தான் முழுவதும் தனது விரிவான மனிதாபிமான உதவிகளையும் அது வெளிப்படுத்தியது.
ஆப்கானிஸ்தானின் நிலைமை குறித்து நடைபெற்ற ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் பேசிய இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதி தூதர் ஹரிஷ் பார்வதனேனி, புனித ரமலான் மாதத்தில் பாகிஸ்தான் பொதுமக்களை கொன்றதாக கடுமையாக குற்றம் சாட்டியதுடன், அந்நாட்டின் நடத்தையை "முரண்பாட்டிற்கு ஒரு சரியான உதாரணம்" என்றும் குறிப்பிட்டார்.
"ஒரு படுகொலையை ராணுவ நடவடிக்கை போல சித்தரிப்பது குற்றவாளியை குற்றமற்றவர் ஆக்கிவிடாது. பொதுமக்களை கொல்வதும், ஊனப்படுத்துவதும், அனாதைகளாக்குவதும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ஆகாது," எனத் தூதர் பார்வதனேனி கூறினார்.
ஆப்கானிஸ்தான் எல்லைக்குள் பாகிஸ்தான் மேற்கொண்ட எல்லை தாண்டிய ராணுவ நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து, இந்த கருத்துக்கள் நேரடியாக பாகிஸ்தானை நோக்கியே அமைந்திருந்தன. UNAMA புள்ளிவிவரங்களை மேற்கோள் காட்டி, 2026-ஆம் ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களில் மட்டும் 372 பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டதாகவும், 397 பேர் காயமடைந்ததாகவும் இந்தியா குறிப்பிட்டது.