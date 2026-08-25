சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் விண்வெளி நடை மேற்கொண்ட அனில் மேனன், சோஃபி அடெனாட்

விண்வெளி வீரர்கள் அனில் மேனன் மற்றும் சோஃபி அடெனாட் ஆகியோர், தங்களின் முந்தைய பயணத்தின்போது முடிக்க முடியாத ஒரு பணியான, தகவல் தொடர்பு ஆண்டெனாவை நிறுவுவதற்காக, சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் இருந்து விண்வெளி நடை மேற்கொண்டனர்.
விண்வெளி ஆய்வகத்தில் தகவல் தொடர்புக்கான கூடுதல் பாதுகாப்பை மீட்டெடுக்கும் பொருட்டு, யூனிட்டி தொகுதிக்கு மேலே உள்ள Z1 டிரஸ் பிரிவில் மாற்று Ku-பேண்ட் ஆண்டெனாவைப் பொருத்துவதற்காக, மேனன் மற்றும் அடெனாட் ஆகியோர் தங்களின் விண்வெளி நடையை, நிலையத்தின் வரலாற்றில் 283-வது முறையாக, காலை 8:35 மணிக்கு (கிழக்கு நேரப்படி) தொடங்கினர்.
கேரளாவை பூர்வீகமாக கொண்ட மேனனுக்கு இது மூன்றாவது விண்வெளி நடையாகும். ஆகஸ்ட் 18 அன்று விண்கலத்திற்கு வெளியே விண்வெளி செயல்பாட்டை மேற்கொண்ட முதல் பிரெஞ்சு பெண் என்ற பெருமையை பெற்ற ஐரோப்பிய விண்வெளி ஏஜென்சி விண்வெளி வீரரான அடெனாட்-க்கு இது இரண்டாவது நடையாகும்.
ஆகஸ்ட் 18 அன்று 6 மணி நேரம் 23 நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த விண்வெளி நடையின் போது, மேனன மற்றும் அடெனாட் பழுதடைந்த தகவல் தொடர்பு ஆண்டெனாவை அதன் பூம் அசெம்பிளியில் இருந்து அகற்றினர். இருப்பினும், இந்தப் பணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவை விடக் கணிசமாக அதிக நேரம் எடுத்தது.
நாசா விண்வெளி வீரர்களான ஜாக் ஹாதவே (விமானப் பொறியாளர்) மற்றும் ஜெசிகா மெய்ர் (நிலையத் தளபதி) ஆகியோர், மேனன் மற்றும் அடெனாட்-க்கு அவர்களின் விண்வெளி நடையில் உதவினர்.
அடெனாட் மற்றும் மேனனும் ஆண்டெனாவை பொருத்த தொடங்கி, மிஷன் கட்டுப்பாட்டு மையத்துடன் அதிவேக தகவல் தொடர்புகளை செயல்படுத்த தேவையான துல்லியமான இணைப்புகளை ஏற்படுத்தத் தொடங்கியபோது, அடெனாட் Z1 விண்கலத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தார்.
மெய்ர் விண்வெளி வீரர்களைக் கண்காணித்ததோடு, அவர்கள் விண்வெளி உடைகளை அணிவதற்கும் கழற்றுவதற்கும் ஹாதவேயுடன் இணைந்து உதவினார்.