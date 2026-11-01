ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் உண்மையான தீயவர் - முன்னாள் பிரதமர் சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்

அஞ்சத்தக்கவர், பிரமிக்க வைப்பவர், புத்திசாலி, அபாரமான ஒழுக்கம் கொண்டவர், மிகவும் தந்திரமானவர், உண்மையான தீயவர், மற்றும் ஒரு நிஜ வாழ்க்கை பாண்ட் வில்லன்: இந்த வார்த்தைகளைத்தான் கனடாவின் முன்னாள் பிரதமர் ஸ்டீபன் ஹார்பர், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினை வர்ணிக்க பயன்படுத்தினார்.
கனடிய செய்தி நிறுவனமான 'தி குளோப் அண்ட் மெயில்' இதழுக்காக எழுதிய ஒரு கருத்து கட்டுரையில் , ஹார்பர் கனடாவின் தலைவராக இருந்த தனது நாட்களையும், அக்காலத்தில் புதினுடனான தனது உறவையும் நினைவு கூர்ந்தார். அந்த கட்டுரையில், புதின் புத்திசாலி மற்றும் கடின உழைப்பாளி என்பதை ஹார்பர் ஒப்புக்கொண்டாலும், அவர் மிகவும் சூழ்ச்சிக்காரர் என்றும் "உண்மையிலேயே தீயவர்" என்றும் குற்றம் சாட்டினார்.
திரு. புதினைப் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்றோ அல்லது அவரை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றோ நான் ஒருபோதும் நினைக்கவில்லை. அவர் ஒரு அஞ்சத்தக்க, பல வழிகளில் மிகவும் ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு நபர். அவர் புத்திசாலி மற்றும் அசாதாரணமான ஒழுக்கம் கொண்டவர்.
சர்வதேச கூட்டங்களுக்கு வரும்போது, தனக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை துல்லியமாக அறிந்து, மிகவும் நன்கு விளக்கங்களுடன் வருவார். அவர் மிகவும் தந்திரமானவரும் கூட. இது சந்தேகமின்றி, ஒரு உளவுத்துறை அதிகாரியாக இருந்த அவரது பின்னணியின் ஒரு பகுதியாகும். அவர் மென்மையாக பேசுபவராகவும், கிட்டத்தட்ட கூச்ச சுபாவமுள்ளவராகவும் தோன்றினாலும், மற்றவர்களின் பலவீனங்களை விரைவாக கண்டறிந்து அவற்றை பயன்படுத்தி கொள்வார். அந்த போலி தோற்றத்தை தான் நான் உடைக்க மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தேன் என்று நினைக்கிறேன்," என்று ஹார்ப்பர் எழுதினார்.
"நான் சந்தித்த பிரபலங்கள் அனைவரிலும், மற்றவர்களை விட திரு புதினை பற்றித்தான் என்னிடம் அதிகமாக கேட்கிறார்கள். ஒருவேளை, அவர் நிஜ வாழ்க்கையில் ஒரு பாண்ட் வில்லன் என்பதால் இருக்கலாம். மேலும், அவரிடம் பலமான குணங்கள் பல இருந்தாலும், அவர் உண்மையிலேயே ஒரு கொடிய மனிதர் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம். அவர் தனது நாட்டிலும் உலகெங்கிலும், தெரிந்தே மற்றும் வேண்டுமென்றே, தவிர்க்கக்கூடிய பெரும் தீங்கை விளைவித்துள்ளார். அதுபற்றி நான் விரைவில் மேலும் கூறவிருந்தேன்," என்று ஹார்ப்பர் மேலும் கூறினார்.
ஹார்பர் 2006 முதல் 2015 வரை கனடாவின் 22வது பிரதமராக பணியாற்றினார். அப்போது புதினுடன் அவருக்கு இருந்த பகைமையான உறவானது, ராஜதந்திர மோதல்கள் மற்றும் ரஷ்ய தலைவரை உலகளாவிய பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் என்று ஹார்பர் பகிரங்கமாக கண்டித்தது ஆகியவற்றால் குறிக்கப்பட்டது.
2014-இல் உக்ரைனின் கிரிமியாவை ரஷ்யா சட்டவிரோதமாக இணைத்துக்கொண்ட பிறகு, ஹார்பர் அரசாங்கம் ரஷ்யா மீது மிகக் கடுமையான பொருளாதாரத் தடைகளில் ஒன்றை விதித்தது.
2014-ல் பிரிஸ்பேனில் நடந்த ஜி20 உச்சி மாநாட்டில் இருவரும் சந்தித்தபோது, ஹார்பர் பின்னர் புதினிடம் "நீங்கள் உக்ரைனிலிருந்து வெளியேற வேண்டும்" என்று கூறினார்.