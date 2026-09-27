பேரக்குழந்தைகளுக்காக வீட்டின் பின்புறத்தில் அமியூஸ்மென்ட் பார்க்: ரூ.20 லட்சத்தில் அமைக்கப்பட்ட ராட்டினத்தால் சட்டப் போராட்டம்!

பொதுமக்களுக்கான பொழுதுபோக்கு பூங்காவாக மாற்றாமல், முற்றிலும் தனது பேரக்குழந்தைகளின் தனிப்பட்ட விளையாட்டுக்காகவே இதை உருவாக்கியுள்ளதாகக் கூறும் சோர்பா, இந்த நிராகரிப்பை எதிர்த்து கவுண்டி நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார்.
அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியாவில் 60 வயது முதியவர் தனது வீட்டின் பின்புறத்தில் பொழுதுபோக்கு பூங்கா அமைத்த சம்பவமும், அதைத் தொடர்ந்து எழுந்த மண்டல அனுமதி சர்ச்சையும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியா மாகாணத்தில் உள்ள மவுண்ட் பிளசண்ட் டவுன்ஷிப் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மைக்கேல் சோர்பா. 60 வயதான இவர், தனது பேரக்குழந்தைகள் வீட்டிலேயே மகிழ்ச்சியாக விளையாட வேண்டும் என்பதற்காக தனது வீட்டின் பின்புற நிலத்தை ஒரு குட்டி பொழுதுபோக்கு பூங்காவாகவே மாற்றியுள்ளார்.
கடந்த 25 ஆண்டுகளாகத் தனது நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரின் உதவியுடன் கோ-கார்ட் ரேசிங் டிராக்கை உருவாக்கிய சோர்பா, 2021-ஆம் ஆண்டில் 105 அடி நீளமுள்ள மிகப்பெரிய நீர்ச் சரிவுப் பாதையை அமைத்தார். மேலும், 1957-ஆம் ஆண்டைச் சேர்ந்த பழமையான சுழல் குதிரை ராட்டினத்தை சுமார் 28,000 டாலர் செலவில் வாங்கி, அதற்கு வண்ணம் தீட்டி, புதிய மின் இணைப்புகளை வழங்கி தத்ரூபமாகப் புதுப்பித்தார்.
இந்த வரிசையில், சோர்பா தனது அடுத்த முயற்சியாக 'டைடல் வேவ்' என்ற சிறிய அளவிலான ரோலர் கோஸ்டர் ராட்டினத்தை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டார். 34 அடிக்கு 72 அடி பரப்பளவில், 18 அடி உயரத்தில் அமைக்கப்பட்ட இந்த ராட்டினத்தை உருவாக்கவும், சீரமைக்கவும், விளக்குகள் மற்றும் ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டவும் சுமார் 24,700 டாலர் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.20.7 லட்சம்) வரை செலவிட்டுள்ளார்.
ஆனால், இந்த ரோலர் கோஸ்டர் அமைக்கப்பட்டதற்குப் பிறகே உள்ளாட்சி நிர்வாகத்துடன் சட்டப் போராட்டம் தொடங்கியது. மவுண்ட் பிளசண்ட் டவுன்ஷிப் பகுதி மண்டல விதிமுறைகளின்படி, குடியிருப்புப் பகுதிகளில் ரோலர் கோஸ்டர் போன்ற பெரிய ராட்டினங்களை அமைக்கத் தனி அனுமதி குறிப்பிடப்படவில்லை. இதனால் சோர்பா சமர்ப்பித்த அனுமதி விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, சிறப்பு விலக்கு கேட்டு சோர்பா அளித்த கோரிக்கையை மண்டல மேல்முறையீட்டு வாரியம் பரிசீலித்தது. வாரியத்தில் இருந்த மூன்று உறுப்பினர்களில் ஒருவர் சோர்பாவின் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என்பதால், அவர் முடிவெடுப்பதில் இருந்து விலகினார். மீதமுள்ள இரண்டு உறுப்பினர்களில் ஒருவர் ஆதரவாக வாக்களித்தும், மற்றொருவர் அதை ஆதரிக்காததால் போதுமான ஆதரவின்றி அந்த விண்ணப்பமும் நிராகரிக்கப்பட்டது.
பொதுமக்களுக்கான பொழுதுபோக்கு பூங்காவாக மாற்றாமல், முற்றிலும் தனது பேரக்குழந்தைகளின் தனிப்பட்ட விளையாட்டுக்காகவே இதை உருவாக்கியுள்ளதாகக் கூறும் சோர்பா, இந்த நிராகரிப்பை எதிர்த்து கவுண்டி நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளார். வழக்கு விசாரணை மீண்டும் மண்டல வாரியத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள நிலையில், அடுத்தகட்ட விசாரணை விரைவில் நடைபெறவுள்ளது.