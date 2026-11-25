அமெரிக்காவில் சுமார் 15 மில்லியன் டாலர் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.125 கோடி) மதிப்பிலான மருத்துவக் காப்பீட்டு மோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்ட தம்பதியினர் நீதிமன்றத்தால் குற்றவாளிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மருத்துவ சேவைகள் வழங்கியதாக போலியான ஆவணங்களை தயாரித்து, மருத்துவக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து பெரும் தொகையை பெற்றதாக இந்தத் தம்பதியினர் மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
மருத்துவச் சிகிச்சை மற்றும் அதற்கான செலவுகள் தொடர்பாக தவறான தகவல்களைச் சமர்ப்பித்து, காப்பீட்டுத் தொகையைப் பெற்றதாக விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
இந்த மோசடியின் மூலம் சுமார் 15 மில்லியன் டாலர் பணம் முறைகேடாகப் பெறப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து நடைபெற்ற நீதிமன்ற விசாரணையில், அரசுத் தரப்பு முன்வைத்த ஆதாரங்கள் மற்றும் ஆவணங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டன. அதன் முடிவில், கணவன் மற்றும் மனைவி இருவரும் குற்றவாளிகள் என அறிவிக்கப்பட்டனர்.
இந்த வழக்கில் தம்பதியினருக்கான தண்டனை விவரங்கள் மற்றும் இழப்பீடு தொடர்பான நடவடிக்கைகள் நீதிமன்ற நடைமுறைகளுக்கு உட்பட்டுள்ளன.
அமெரிக்காவில் மருத்துவக் காப்பீட்டு மோசடிகளைத் தடுப்பதற்காக அதிகாரிகள் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். மருத்துவ சேவைகளின் பெயரில் போலியான ஆவணங்களை பயன்படுத்தி காப்பீட்டுத் தொகை பெறுவது கடுமையான குற்றமாகக் கருதப்படுகிறது.
மினசோட்டாவை சேர்ந்த ஒரு தம்பதியினர், தங்களது நியூரோஃபீட்பேக் சிகிச்சை மையம் மூலம் போலியான மருத்துவ கட்டண கோரிக்கைகளை சமர்ப்பித்து மெடிகேர், மெடிகெய்ட் மற்றும் தனியார் சுகாதாரக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களைக் குறிவைத்து 15 மில்லியன் டாலர் மதிப்பிலான சுகாதார மோசடித் திட்டத்தை அரங்கேற்றிய குற்றத்திற்காக நீதிமன்றத்தால் குற்றவாளிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
காதல் உறவில் இருந்த அந்த ஜோடி, 2018-ம் ஆண்டு முதல் நியூரோஃபீட்பேக் சிகிச்சை அளிப்பதாகக் கூறி கோல்டன் விக்டரி மெடிக்கல் (GVM) என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி வந்துள்ளனர். அந்த பெண் செவிலியர் உரிமம் பெற்றவர் ஆவார். மருத்துவப் பயிற்சி இல்லாத லூதர், சிறிது காலத்திற்கு பிறகு இணை உரிமையாளராகச் சேர்ந்தார்.
இந்த தம்பதியினர், வீடுகளில் முடங்கியிருப்பவர்கள் அல்லது இறுதிக்காலப் பராமரிப்பில் இருப்பவர்கள் போன்ற வயதான மற்றும் நலிவடைந்த நோயாளிகளை குறிவைத்து, உரிமம் பெறாத தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களை கொண்டு வாரத்திற்கு மூன்று முறை வரை வீட்டிலேயே சிகிச்சைகளை வழங்க ஏற்பாடு செய்தனர்.
அதிகாரிகளால் மெடிகேர் அல்லது பெரும்பாலான காப்பீட்டு நிறுவனங்களால் ஈடுசெய்யப்படாத ஒரு சோதனை அல்லது மாற்று சிகிச்சையாக விவரிக்கப்பட்ட நியூரோஃபீட்பேக் சிகிச்சை, கட்டண பதிவேடுகளில் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. நரம்பியல் நடத்தை மற்றும் உளவியல் பரிசோதனைகள் போன்ற கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடிய பிற சேவைகளுக்கு, உரிமம் பெறாத தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களால் சேவைகள் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் அல்லது அவை வழங்கப்படாமலேயே இருந்தபோதிலும், GVM நிறுவனம் உரிமம் பெற்ற நிபுணர்களின் பெயர்களை பயன்படுத்தி கோரிக்கைகளை சமர்ப்பித்து மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.