அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தல்: இஸ்ரேலுக்கான உதவியை நிறுத்தப்போவதாக டிரம்ப் அறிவிப்பு

அமெரிக்காவில் சமீபகாலமாக நடைபெற்ற மிக முக்கியமான தேர்தல்களில் ஒன்றிற்கான வாக்குப்பதிவு நேற்று (செவ்வாய் கிழமை) தொடங்கியது.
டொனால்டு டிரம்பின் அதிபர் பதவிக்காலத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்த ஒரு பொது வாக்கெடுப்பாகவே இது பார்க்கப்படுகிறது. அவரது பதவிக்காலம், ஈரானுடனான நீண்டகால மோதல், அதிகரித்து வரும் பணவீக்கம், வர்த்தக போர்கள் மற்றும் சமூகத்தில் நிலவும் ஆழமான பிளவுகளால் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது.
வாக்குப்பதிவு நாளில், அமெரிக்கா அடுத்த ஆண்டு முதல் இஸ்ரேலுக்கு வழங்கி வரும் 4 பில்லியன் டாலர் உதவியை நிறுத்தப்போவதாக டிரம்ப் அறிவித்து அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தினார். ஜனநாயக கட்சியின் ரோ கன்னா, இது "நீல அலை" (ஜனநாயகக் கட்சியின் வெற்றி அலை) ஏற்படுவதை தடுப்பதற்கான ஒரு விரக்தியான முயற்சி என்று விமர்சித்துள்ளார்.
இந்த தேர்தல், அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளான பிரதிநிதிகள் சபை மற்றும் செனட் சபையில் அதிபர் டிரம்பின் குடியரசு கட்சி தனது கட்டுப்பாட்டை தக்கவைத்து கொள்ளுமா, அல்லது கருத்துக்கணிப்புகள் கணிப்பது போல, ஜனநாயகக் கட்சி பிரதிநிதிகள் சபையையாவதுகைப்பற்றுமா என்பதைத் தீர்மானிக்கும். இது டிரம்பின் இரண்டாவது பதவிக்காலத்தின் கடைசி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கான அதிகார சமநிலையை நிர்ணயிக்கும்.
வாக்குப்பதிவு நேற்று (செவ்வாய் கிழமை) காலை 6:00 மணிக்கு தொடங்கியது; அமெரிக்காவின் பல்வேறு நேர மண்டலங்களுக்கு ஏற்ப இது படிப்படியாக மற்ற இடங்களிலும் தொடங்கியது. கலிபோர்னியாவில் உள்ளூர் நேரப்படி காலை 7:00 மணிக்கும், அலாஸ்காவில் கிழக்கு நேரப்படி காலை 11:00 மணிக்கும் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது.
தேர்தலுக்கு முந்தைய நாள், ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் உள்ள ஈரானின் கெஷம் தீவில் அமெரிக்கா குறிப்பிட்ட சில தாக்குதல்களை நடத்தியது. ஈரானிய தரப்பில் இருந்து அமெரிக்க விமானம் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதற்கு பதிலடியாகவே இந்த தாக்குதல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இந்த தேர்தலில் பிரதிநிதிகள் சபையின் அனைத்து 435 இடங்களுக்கும், 100 உறுப்பினர்களை கொண்ட செனட் சபையின் 37 இடங்களுக்கும் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது.
மேலும், ஓஹியோ உள்ளிட்ட 36 மாநிலங்களில் ஆளுநர் பதவிகளுக்கான தேர்தல்களும் நடைபெறுகின்றன. ஓஹியோவில், இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த விவேக் ராமசாமி, ஜனநாயக கட்சியின் வேட்பாளர் ஏமி ஆக்டனுடன் கடும் போட்டியில் ஈடுபட்டுள்ளார்.