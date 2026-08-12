அமெரிக்காவை உலுக்கும் வெப்ப அலை: புழுதி புயல் கால சாதனைகளை முறியடித்த பருவநிலை மாற்றம்!

அமெரிக்காவிலும் உலகப் பெருங்கடல்களிலும் பதிவான வெப்பநிலை முந்தைய சாதனைகளை உடைத்து எறிந்துள்ளது. அமெரிக்க தேசிய பெருங்கடல் மற்றும் வளிமண்டல நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, ஜூலை மாதத்தில் அமெரிக்காவின் சராசரி வெப்பநிலை 76.9 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டாக (24.9 டிகிரி செல்சியஸ்) பதிவாகியுள்ளது. இது 20 ஆம் நூற்றாண்டின் சராசரியை விட 3.3 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் அதிகமாகும். 132 ஆண்டுகால வரலாற்றுப் பதிவுகளில் இதுவே மிக வெப்பமான ஜூலை மாதமாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த தீவிர வெப்ப அலைக்கு மனித நடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் பருவநிலை மாற்றமும், பசிபிக் பெருங்கடலில் உருவாகியுள்ள தீவிரமான 'எல் நினோ' நிகழ்வுமே முக்கியக் காரணங்களாகச் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன. 1930-களில் அமெரிக்காவை உலுக்கிய 'டஸ்ட் போல்' வறட்சி காலத்தின் வெப்பப் பதிவுகளை விட தற்போதைய வெப்பநிலை அதிகரித்துள்ளதாக காலநிலை வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
வழக்கத்தை விட இரவு நேரங்களில் பதிவாகும் கடுமையான வெப்பமே இந்த வரலாற்றுச் சாதனைக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளது. பகல் நேரங்களை விட இரவு நேரங்களில் வெப்பநிலை குறையாமல் இருப்பது மக்களின் சுகாதாரத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது.
ஓரிகான் மாநிலத்தில் 1,40,000 ஏக்கருக்கு மேல் எரிந்து சாம்பலான காட்டுத்தீ, பல நகரங்களில் பதிவான அதிகபட்ச வெப்பநிலை மற்றும் தென்மேற்குப் பகுதிகளில் நீடிக்கும் கடுமையான வறட்சி ஆகியவை இந்த தீவிர காலநிலை மாற்றத்தின் நேரடி விளைவுகளாகும்.
அமெரிக்காவின் மத்திய மற்றும் தென் மாநிலங்களில் ஆகஸ்ட் மாதத்திலும் இந்த வெப்ப அலை நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போது 30,000-க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் நாடு முழுவதும் உருவாகியுள்ள காட்டுத்தீயைக் கட்டுப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் 'கோபர்நிகஸ்' விண்வெளி மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, உலகின் பெருங்கடல்களின் மேற்பரப்பு சராசரி வெப்பநிலை ஜூலை மாதத்தில் 69.73 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டாக (20.96 டிகிரி செல்சியஸ்) உயர்ந்து புதிய உச்சத்தைத் தொட்டுள்ளது.
மத்திய மற்றும் கிழக்கு பசிபிக் பெருங்கடலின் மேற்பரப்பு நீர் அதிகளவில் சூடாவதால் 'எல் நினோ' உருவாகிறது. வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் இந்த எல் நினோ நிகழ்வு தன் உச்சக்கட்ட வலிமையை எட்டும் என்று கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. இது கடல் நீர்மட்ட உயர்வு, பவளப்பாறைகள் வெளுத்துப்போதல் மற்றும் கடல்சார் உயிரினங்களின் அழிவுக்கு வழிவகுக்கும் என்பதால் உலகளாவிய ரீதியில் பருவநிலை குறித்த அச்சம் மேலும் அதிகரித்துள்ளது.