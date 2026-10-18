கிளர்ச்சியாளர்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஏமனில் வான்வழித் தாக்குதலில் 9 பேர் பலி

சவுதி ஆதரவு படைகளுடன் சண்டை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், ஈரான் ஆதரவு ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஏமன் பகுதியில் நடந்த வான்வழி தாக்குதலில் குறைந்தது ஒன்பது பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்.
ஏமனின் வடக்கு மாகாணமான சாடாவில் நடந்த வான்வழி தாக்குதலில், ஐந்து குழந்தைகள் மற்றும் இரண்டு பெண்கள் உட்பட குறைந்தது ஒன்பது பேர் கொல்லப்பட்டதாக ஹவுதிகளால் நடத்தப்படும் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
சஹார் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டின் மீது இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாகவும், இதில் 11 குழந்தைகள் உட்பட 19 பேர் காயமடைந்ததாகவும் செய்தித் தொடர்பாளர் அனீஸ் அல்-அஸ்பாஹி ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தார். அவர்களில் சிலர் கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளனர் என்றும் அவர் கூறினார்.
இந்த தாக்குதலுக்கு சவுதி அரேபியாவே காரணம் என அல்-அஸ்பாஹி குற்றம் சாட்டியது. சவுதி அரசாங்கத்திடம் இருந்து உடனடியாக எந்த கருத்தும் வரவில்லை.
நான்கு வருட போர் நிறுத்தத்திற்குப் பிறகு, இந்தச் சண்டை ஏமனின் உள்நாட்டு போரை மீண்டும் தூண்டிவிட்டுள்ளது. சவுதி அரேபியாவுக்கு பாதுகாப்பு ஆதரவை வழங்க எகிப்து ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.