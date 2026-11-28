பாகிஸ்தான் எல்லையை ஒட்டிய குணார் மாகாணத்தில் நடுநிலைப் பள்ளிக்கு அருகிலுள்ள வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த சுரங்க வெடிபொருட்கள் வெடித்ததில் கோர விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
கிழக்கு ஆப்கானிஸ்தானின் குணார் மாகாணத்தில் உள்ள நடுநிலைப் பள்ளிக்கு அருகே இன்று காலை ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் குறைந்தது 7 மாணவர்கள் உயிரிழந்ததாகவும், 97 பேர் காயமடைந்ததாகவும் உள்ளூர் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
குணார் மாகாண தகவல் மற்றும் கலாச்சாரத் துறை இயக்குநர் மௌலவி சமி-உல்-ஹக் ஹக் பயான் மற்றும் காவல்துறைத் தலைமையக செய்தித் தொடர்பாளர் ஃபரித் தெஹ்கான் ஆகியோர் தெரிவித்த தகவல்படி, இன்று காலை சுமார் 10 மணியளவில் இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. பள்ளிக்கு அருகிலுள்ள குடியிருப்பு வீடு ஒன்றில், குணார்-நூரிஸ்தான் சாலைப் பணிகளுக்காகச் சுரங்க வெடிபொருட்கள் சேமித்து வைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும், அவை திடீரென வெடித்துச் சிதறியதாகவும் அரசுத் தரப்பு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்தப் பயங்கர வெடிப்பில் காயமடைந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் குணார் மாகாண மருத்துவமனைகளிலும், 4 பேர் மேல் சிகிச்சைக்காக ஜலாலாபாத்தில் உள்ள மண்டல மருத்துவமனைக்கும் மாற்றப்பட்டுள்ளனர். வெடிப்பின் தாக்கத்தால் அருகிலிருந்த பல வீடுகளும் சேதமடைந்துள்ளன.
பாகிஸ்தானுடன் எல்லையைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் குணார் மாகாணத்தைச் சேர்ந்த தடயவியல் மற்றும் விசாரணைக் குழுக்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றன. கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் காபூலில் உள்ள பள்ளி வளாகத்தில் நடந்த கைக்குண்டுத் தாக்குதலில் 9 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட 40-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் காயமடைந்த நிலையில், தற்போது இந்தச் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.