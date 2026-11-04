ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் கார் காப்பீட்டுக்கான கூடுதல் பாதுகாப்புகள்: நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை!

அடிப்படை காப்பீட்டைக் காட்டிலும் உங்கள் காருக்கு அதிக பாதுகாப்பு தேவைப்பட்டால், கார் காப்பீட்டுக் கொள்கையுடன் பல்வேறு கூடுதல் பாதுகாப்புகளைத் தேர்வு செய்யலாம்.
இவை ‘ரைடர்கள்’ என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. வழக்கமான காப்பீட்டுக் கொள்கையில் சேர்க்கப்படாமல் இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளுக்குக் கூடுதல் நன்மைகளையும், பாதுகாப்பையும் இவை வழங்குகின்றன.
கிடைக்கும் எல்லா கூடுதல் பாதுகாப்புகளையும் வாங்க வேண்டுமா? அவசியமில்லை. உங்கள் கார், ஓட்டும் பழக்கம், பயணத் திட்டங்கள் மற்றும் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துள்ள காப்பீட்டுக் கொள்கையின் வகை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தே சரியான தேர்வு அமையும்.
காப்பீட்டுக் கொள்கையைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய சில முக்கியமான மோட்டார் காப்பீட்டு கூடுதல் பாதுகாப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள வழக்கமான கார் காப்பீடு பெரும்பாலும் வாகனத்தையும், மூன்றாம் தரப்பினருக்கான பொறுப்புகளையும் உள்ளடக்கும் (Third Party Car Insurance in UAE). தனிநபர் விபத்துக் காப்பீடு இதிலிருந்து வேறுபட்டது.
ஓட்டுநர் அல்லது பயணிகளுக்கு விபத்தால் மரணம் அல்லது ஊனம் ஏற்பட்டால், இது நிதி இழப்பீடு வழங்குகிறது.
பெரும்பாலான விரிவான காப்பீட்டுத் திட்டங்களில் இந்தப் பயன் ஏற்கெனவே சேர்க்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் சில திட்டங்களில் இதைத் தனியாகக் கூடுதல் பாதுகாப்பாகப் பெற வேண்டியிருக்கலாம்.
டயர் பஞ்சர் ஆகுதல், பேட்டரி செயலிழத்தல் அல்லது திடீரென கார் பழுதடைதல் போன்றவை, குறிப்பாக ஐக்கிய அரபு அமீரக நெடுஞ்சாலையில் நீண்ட தூரம் பயணிக்கும்போது, உங்களை வழியில் தவிக்கச் செய்யலாம்.
சாலையோர உதவிக்கான கூடுதல் பாதுகாப்பைத் தேர்ந்தெடுத்தால், இத்தகைய சூழ்நிலைகளில் உதவி கிடைக்கும்.
காப்பீட்டு நிறுவனத்தைப் பொறுத்து, வாகனத்தை இழுத்துச் செல்லுதல், பேட்டரியை ஜம்ப்-ஸ்டார்ட் செய்தல், பஞ்சரான டயருக்கு உதவி வழங்குதல் மற்றும் பழுதடைந்த வாகனத்தை மீட்பது போன்ற சேவைகள் இதில் அடங்கலாம்.
சில திட்டங்களில் கூடுதல் அவசரச் சேவைகளும் இடம்பெறும். நீங்கள் அடிக்கடி நீண்ட தூரம் பயணம் செய்பவராக இருந்தால் இந்தப் பாதுகாப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திலிருந்து ஓமானுக்கு காரில் செல்லத் திட்டமிடுகிறீர்களா? ஓமான் நாட்டிற்கான கூடுதல் காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பை மறந்துவிடாதீர்கள். இது உங்கள் சொந்த வாகனத்திற்கான சேதக் காப்பீட்டை ஓமான் நாட்டிற்கும் விரிவுபடுத்த உதவும்.
ஆனால், ஓமான் நாட்டிற்கான இந்த விரிவாக்கம் அங்கு மூன்றாம் தரப்பினருக்கான பொறுப்புக் காப்பீட்டையும் தானாகவே வழங்கிவிடாது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். அதற்காக ‘ஆரஞ்சு கார்டு’ (Orange Card) தேவைப்படும்.
இதை உங்கள் காப்பீட்டு நிறுவனத்திடமிருந்தோ அல்லது ஐக்கிய அரபு அமீரகம்–ஓமான் எல்லையிலோ பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
ஓமனுக்கு சாலைப் பயணம் செய்வது உங்கள் திட்டத்தில் இருந்தால், எல்லையைக் கடப்பதற்கு முன் காப்பீட்டு விரிவாக்கத்தையும் தனியாகத் தேவைப்படும் மூன்றாம் தரப்புக் காப்பீட்டு விதிமுறைகளையும் சரிபார்க்கவும்.
விபத்துக்குப் பிறகு உங்கள் கார் பழுதுபார்ப்பதற்காக பணிமனையில் இருந்தால் என்ன செய்வது? உங்கள் கார் பழுதுபார்க்கப்படும் காலத்தில் தற்காலிகமாக வேறொரு வாகனத்தைப் பயன்படுத்த மாற்றுக் கார் கூடுதல் பாதுகாப்பு உதவும்.
வேலைக்குச் செல்ல, குழந்தைகளைப் பள்ளிக்கு அழைத்துச் செல்ல அல்லது வழக்கமான தொழில் பயணங்களுக்கு நீங்கள் காரை நம்பியிருந்தால் இது குறிப்பாகப் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இந்தக் கூடுதல் பாதுகாப்பை வாங்குவதற்கு முன், மாற்றுக் கார் எத்தனை நாட்களுக்கு வழங்கப்படும், எந்த வகையான வாகனம் கிடைக்கும், இந்தப் பயன் எப்போது பொருந்தும் என்பனவற்றைச் சரிபார்க்கவும்.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில், குறிப்பாக வழக்கத்திற்கு மாறான வானிலை நிலவும் காலங்களில், கனமழையும் வெள்ளப்பெருக்கும் ஏற்படலாம்.
வெள்ளம், நிலநடுக்கம் மற்றும் பிற இயற்கைச் சீற்றங்களால் உங்கள் சொந்த வாகனத்திற்கு ஏற்படும் சேதங்களை இயற்கைப் பேரிடர் கூடுதல் காப்பீடு உள்ளடக்கக்கூடும். பொதுவாக, இந்தப் பாதுகாப்பு விரிவான மோட்டார் காப்பீட்டுத் திட்டங்களிலேயே கிடைக்கும்.
இருப்பினும், இயற்கைப் பேரிடருடன் தொடர்புடைய எல்லா சேதங்களும் தானாகவே காப்பீட்டில் சேர்க்கப்படும் என்று இதற்குப் பொருள் இல்லை.
உதாரணமாக, வெள்ளம் சூழ்ந்த சாலையில் தெரிந்தே நீங்கள் காரை ஓட்டிச் சென்றால், அதனால் ஏற்படும் சேதங்களுக்கு இழப்பீடு கிடைக்காமல் போகலாம். எனவே, விலக்குகள் மற்றும் கோரிக்கை நிபந்தனைகளை எப்போதும் சரிபார்க்கவும்.
காப்பீட்டில் உள்ளடங்கும் ஒரு சம்பவத்தால் உங்கள் காரின் முன்கண்ணாடி சேதமடைந்தால், அதைச் சரிசெய்வதற்கோ மாற்றுவதற்கோ முன்கண்ணாடி காப்பீடு செலவை வழங்கும்.
விரிசல், சிறிய உடைப்பு அல்லது தற்செயலான சேதம் காரணமாக எதிர்பாராத பழுதுபார்ப்புச் செலவுகள் ஏற்படாமல் பாதுகாக்க இது உதவும்.
இந்தக் கூடுதல் பாதுகாப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன், காப்பீட்டு நிறுவனத்தின் இழப்பீட்டு வரம்பு, நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய கழிவுத் தொகை (deductible) மற்றும் விலக்குகள் ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்கவும்.
சில காப்பீட்டுக் கொள்கைகள் முன்கண்ணாடியை மட்டுமே உள்ளடக்கும்; மற்றவை பிற கண்ணாடிப் பகுதிகளுக்கான சேதத்தையும் உள்ளடக்கலாம்.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் சரியான கூடுதல் பாதுகாப்புகளுடன் கார் காப்பீட்டைத் (Car Insurance in UAE) தேர்ந்தெடுப்பது, சிக்கலான காப்பீட்டு ஆவணத்தைப் புரிந்துகொள்வது போல இருக்க வேண்டியதில்லை.
Policybazaar.ae தளத்தில், பல்வேறு காப்பீட்டு நிறுவனங்களின் கார் காப்பீட்டுத் திட்டங்களை எளிதாக ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம். ஒரே தளத்தில் காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பு, பிரீமியம் தொகை மற்றும் கிடைக்கும் கூடுதல் பாதுகாப்புகளை அருகருகே ஒப்பிடலாம்.
முதலில் உங்களுக்குத் தேவையான காப்பீட்டு வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அதன் பிறகு, நீங்கள் காரைப் பயன்படுத்தும் முறைக்கு ஏற்ற கூடுதல் பாதுகாப்புகளைப் பாருங்கள்.
உதாரணமாக, ஓமானுக்கு அடிக்கடி பயணம் செய்பவர்களுக்கு ஓமான் நாட்டிற்கான விரிவாக்கக் காப்பீடு உதவும். Policybazaar.ae மூலம் உங்கள் தேவைகளுக்கும் பட்ஜெட்டிற்கும் ஏற்ற பாதுகாப்பைத் தேர்ந்தெடுக்க நிபுணர்களின் உதவியையும் பெறலாம்.