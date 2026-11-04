வரலாற்றை மாற்றிய அமெரிக்க இடைத்தேர்தல் - ஒரே நேரத்தில் பதவி வகிக்கவுள்ள 5 கருப்பின ஆளுநர்கள்!

250 கால அமெரிக்க வரலாற்றில், முதல்முறையாக ஒரேநேரத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கருப்பினத்தவர்கள் ஆளுநர் பதவியை வகிக்க உள்ளனர்.
நேற்று (நவ.3) அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் 5 கருப்பினத்தவர் ஆளுநர்களாக வெற்றிப் பெற்றுள்ளனர்.
வெஸ் மூர், பைரன் டொனால்ட்ஸ், கீஷா லான்ஸ் பாட்டம்ஸ், டேவிட் க்ரௌலி, ஆரோன் ஃபோர்டு ஆகியோர் வெற்றிப் பெற்றவர்களில் அடங்குவர்.
ஏற்கனவே மேரிலாந்து மாகாண ஆளுநராக இருந்த வெஸ் மூர், இந்தத் தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிட்டு தனது பதவியைத் தக்கவைத்துக் கொண்டார்.
அட்லாண்டா நகர முன்னாள் மேயரான கீஷா லான்ஸ் பாட்டம்ஸ், ஜார்ஜியா மாகாண ஆளுநர் தேர்தலில் தன்னை எதிர்த்து நின்ற குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளரை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.
இதன் மூலம் அமெரிக்க வரலாற்றிலேயே ஆளுநராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பெண் மற்றும் முதல் கருப்பினத்தவர் என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
குடியரசுக் கட்சியைச் சேர்ந்த இவர் புளோரிடா மாகாணத்தின் ஆளுநராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, அந்த மாகாணத்தின் முதல் கருப்பின ஆளுநராகப் பொறுப்பேற்கிறார்.
ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த இவர் விஸ்கான்சின் மாகாணத்தின் முதல் கருப்பின ஆளுநராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த இவர், நெவாடா ஆளுநராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
இதற்கு முன்பு அமெரிக்க வரலாற்றில் ஒட்டுமொத்தமாகவே வெறும் மூன்று கருப்பின ஆளுநர்கள் மட்டுமே மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தனர்.
1989-ல் வர்ஜீனியாவின் ஆளுநராக ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த டக் வைல்டர், 2006-ல் மாசசூசெட்ஸின் ஆளுநராக ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த டெவால் பேட்ரிக் ஆகியோர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால் இவர்கள் ஒரேநேரத்தில் பதவி வகிக்கவில்லை.
ஒரேநேரத்தில் 5 கருப்பினத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆளுநர்களாக பதவி வகிப்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.
அதேநேரத்தில் தென் கரோலினாவில் போட்டியிட்ட ஜனநாயகக் கட்சியாளரான ஜெர்மைன் ஜான்சன், குடியரசுக் கட்சியைச் சேர்ந்த ஆலன் வில்சனிடம் தனது தோல்வியடைந்தார்.
குடியரசுக் கட்சி பிரதிநிதி ஜான் ஜேம்ஸ் ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த ஜோஸ்லின் பென்சனிடம் தோல்வியடைந்தார்.
மினசோட்டா மாநில அவை சபாநாயகர் லிசா டெமுத், ஜனநாயகக் கட்சியைச் சேர்ந்த ஏமி க்ளோபுச்சாரிடம் தோல்வியடைந்தார்.