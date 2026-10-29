மத்திய கிழக்கு மோதல்களில் இதுவரை 22 இந்தியர்கள் உயிரிழப்பு: வெளியுறவு அமைச்சகம் தகவல்

மத்திய கிழக்கில் நடைபெற்று வரும் மோதலில், 14 மாலுமிகள் உட்பட 22 இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் புதன்கிழமை உறுதிப்படுத்தியது.
இரு வாரங்களுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் ஊடக சந்திப்பில் உரையாற்றிய வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெயஸ்வால், பிராந்தியத்தில் மோசமடைந்து வரும் பாதுகாப்பு நிலைமை குறித்த இந்தியாவின் ஆழ்ந்த கவலையை மீண்டும் வலியுறுத்தியதோடு, உயிரிழப்புகளின் எண்ணிக்கையையும் விவரித்தார்.
"இந்த நிலைமை குறித்து நாங்கள் மிகுந்த கவலை கொண்டுள்ளோம். வருந்தத்தக்க வகையில், மோதல் மண்டலத்தில் 14 மாலுமிகள் உட்பட 22 இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர்," என செய்தியாளர் சந்திப்பின்போது ஜெயஸ்வால் தெரிவித்தார்
வளைகுடா பிராந்தியத்தில் உள்ள இந்திய சமூகம் மற்றும் கடல்சார் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பை எடுத்துரைத்த ஜெயஸ்வால், தூதரகங்கள் இந்திய குடிமக்களுடன் தீவிரமாக தொடர்பை பேணி வருவதாக வலியுறுத்தினார்.
"அங்குள்ள எங்கள் தூதரகங்கள் மற்றும் சமூக உறுப்பினர்களுடன் நாங்கள் நெருங்கிய தொடர்பில் இருக்கிறோம். சவுதி அரேபியாவில், பரந்த பிராந்திய பதற்றங்கள் தொடர்பான சம்பவங்களில் மூன்று இந்தியர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர்," என ஜெயஸ்வால் குறிப்பிட்டார்.
பாதுகாப்பற்ற கடல்வழி பாதைகளில் பணியாற்றும் இந்திய தொழிலாளர்கள் மற்றும் மாலுமிகளின் பாதுகாப்பு, நலன் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக, மேற்கு ஆசியா முழுவதிலும் உள்ள இந்திய தூதரகங்கள் நிலைமைகளை தொடர்ந்து உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாக அமைச்சகம் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியது.
இதற்கிடையில், சவுதி அரேபியாவில் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட விமான போக்குவரத்து இடையூறுகளால் பாதிக்கப்பட்ட இந்தியர்கள், குறிப்பாக உம்ரா யாத்ரீகர்களின் விமான பயணத்தை எளிதாக்கும் வகையில், மேம்படுத்தப்பட்ட விமான பயண விருப்பங்களை விவரித்து, ஜெட்டாவில் உள்ள இந்திய துணை தூதரகம் ஒரு புதிய பயண ஆலோசனையை வெளியிட்டுள்ளது.
முந்தைய அறிவுறுத்தல்களின் அடிப்படையில், பல இந்திய இடங்களுக்கான இணைப்பை மீட்டெடுக்கவும் விரிவுபடுத்தவும் சவுதி விமான போக்குவரத்து அதிகாரிகள், வணிக விமான நிறுவனங்கள் மற்றும் சமூக குழுக்களுடன் தொடர்ச்சியான ஒருங்கிணைப்பு நடைபெற்று வருவதை தூதரக அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தினர்.
சவூதியின் முக்கிய போக்குவரத்து மையங்களில் உள்ள செயல்பாட்டு வழித்தடங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்த தூதுக்குழு, மேற்கு மாகாண விமான நிலையங்களில் இருந்து உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச விமான நிறுவனங்கள் மூலம் சேவைகள் தொடர்ந்து இயங்கி வருவதை உறுதிப்படுத்தியது.