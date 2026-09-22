2019 இலங்கை குண்டுவெடிப்பு: 15 பேருக்கு 220 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை

2019 ஆம் ஆண்டு ஈஸ்டர் ஞாயிறு அன்று நடந்த குண்டுவெடிப்புகளில் 279 பேர் கொல்லப்பட்டனர். இந்த சம்பவத்தில் நேரடியாக தொடர்பு வைத்திருந்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட 15 பேருக்கு, இலங்கை உயர் நீதிமன்றம் 220 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்தது.
கொலை, பயங்கரவாத சதித்திட்டம், பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் துப்பாக்கிகள் மற்றும் வெடிபொருட்களை வைத்திருத்தல் உள்ளிட்ட அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளிலும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 14 பேர் குற்றவாளிகள் என மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு கண்டறிந்தது.
15வது பிரதிவாதி சில குற்றச்சாட்டுகளில் மட்டுமே குற்றவாளி என கண்டறியப்பட்டார், ஆனால் அவர்கள் அனைவருக்கும் தலா 220 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. குற்றவாளிகளின் அனைத்து சொத்துக்களையும் இதர உடைமைகளையும் பறிமுதல் செய்யுமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
2019 ஏப்ரல் 21 அன்று மூன்று சொகுசு ஓட்டல்கள் மற்றும் மூன்று தேவாலயங்களை தாக்கிய தற்கொலை தாக்குதல் நடத்தியவர்களுக்கு உதவியதாகவும், உடந்தையாக இருந்ததாகவும் அந்த நபர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இலங்கை வரலாற்றில் பொதுமக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட மிக மோசமான பயங்கரவாத தாக்குதல் இதுவாகும்.
1976-ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இலங்கையில் மரண தண்டனை நிறைவேற்றப்படாத போதிலும், மேலும் மரண தண்டனை பொதுவாக ஆயுள் தண்டனையாகக் குறைக்கப்படும் போதிலும், குற்றவாளிகளுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படலாம் என்று உள்ளூர் ஊடகங்கள் கணித்திருந்தன.
ஐந்தாண்டு கால விசாரணையின் முடிவில் வழங்கப்பட்ட இந்த தண்டனை தீர்ப்புகளை இலங்கையின் ரோமன் கத்தோலிக்கத் திருச்சபை வரவேற்றது. "இறுதியாக, நமக்கு நீதி கிடைத்திருக்கிறது," என்று கத்தோலிக்க பாதிரியார் ஜூட் பெர்னாண்டோ கூறினார். "இந்த நிலையை அடைய நீண்ட காலம் எடுத்திருக்கிறது."
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட குண்டுவெடிப்புகளுடன் நேரடியாக தொடர்புடைய முதல் குற்றவியல் வழக்கு இதுவாகும். இருப்பினும், முன்கூட்டிய உளவுத்துறை எச்சரிக்கைகள் இருந்தபோதிலும் தாக்குதல்களை தடுக்க தவறிய குற்றவியல் அலட்சியத்திற்காக, ஒரு முன்னாள் காவல்துறை தலைவருக்கும் ஒரு முன்னாள் பாதுகாப்பு தலைவருக்கும் ஜூலை மாதம் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.