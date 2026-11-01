130 பில்லியன் டாலர்கள்.. ஈரான் போரினால் அமெரிக்க எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கொள்ளை லாபம்!

ஈரானுக்கு எதிரான போரின் மூலம் அமெரிக்க எண்ணெய் நிறுவனங்கள் பெரும் லாபம் ஈட்டி வருவதாகவும், ஆனால் எரிபொருள் விலை உயர்வால் அமெரிக்க மக்கள் அதிக பணம் செலவழிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் அமெரிக்க செனட்டர் கிறிஸ் வான் ஹோலன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
அமெரிக்காவில் நவம்பர் 3 அன்று இடைக்கால தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. இதில் டிரம்ப் உடைய ஆளும் குடியரசு கட்சிக்கும் ஜனநாயக கட்சிக்கும் கடும் போட்டி நிலவுகிறது.
இந்நிலையில் ஜனநாயக கட்சியை சேர்ந்த அமெரிக்க செனட்டர் கிறிஸ் வான் ஹோலன் எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வண்ணம் அமைந்துள்ளது.
அவரது பதிவில், "அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஈரானுக்கு எதிராகப் போரை தொடங்கியதிலிருந்து, அவருக்கு நெருக்கமான எண்ணெய் நிறுவனங்கள் 130 பில்லியன் டாலர் (12.33 லட்சம் கோடி) லாபம் ஈட்டியுள்ளன.
அதே காலகட்டத்தில் அமெரிக்கக் குடும்பங்கள் எரிபொருளுக்காக 1,100 டாலருக்கும் அதிகமாக கூடுதலாக செலுத்தியுள்ளன" என்று கூறியுள்ளார் .
இதற்கு ஆதாரமாக அக்டோபர் 30 தேதியிட்ட நியூயார்க் டைம்ஸ் அறிக்கையை அவர் தனது பதிவில் மேற்கோள் காட்டியுள்ளார்.
அந்த அறிக்கையின்படி, 2026ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான ஆறு மாத காலத்தில், 50க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய அமெரிக்க எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு நிறுவனங்கள் 130 பில்லியன் டாலருக்கும் அதிகமான லாபம் ஈட்டியுள்ளன.
2025ஆம் ஆண்டில் இதே காலகட்டத்தில் இந்த நிறுவனங்களின் லாபம் 47 பில்லியன் டாலருக்கும் குறைவாக இருந்தது.
அதாவது, கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது இந்த முறை நிறுவனங்களின் லாபம் கிட்டத்தட்ட மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இந்தக் கணக்கீட்டில் மார்ச் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களின் லாபம் சேர்க்கப்படவில்லை.
ற்றின் லாபங்களும் அதிகரித்துள்ளன, இது அவற்றின் லாபத்தில் உயர்வுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் முக்கிய எண்ணெய் நிறுவனங்களான எக்ஸான் மொபில் மற்றும் செவ்ரான், மூன்றாவது காலாண்டில் பல ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகபட்ச லாபத்தைப் பதிவு செய்துள்ளன.
முந்தைய காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் எக்ஸான் மொபிலின் லாபம் இருமடங்காகவும், செவ்ரானின் லாபம் கிட்டத்தட்ட மும்மடங்காகவும் அதிகரித்துள்ளது.
எண்ணெய் நிறுவனங்கள், சாதாரண உழைக்கும் மக்களின் துன்பத்தை லாபம் ஈட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக சுரண்டுகின்றன என்று வான் ஹோலன் குற்றம் சாட்டினார்.
உயிர்களைக் காப்பாற்றவும், மக்களுக்கு ஏற்படும் இழப்புகளை குறைக்கவும் இந்தப் போர் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார்.
மறுபுறம், இந்தப் போர் எரிபொருள் விலை உயர்வுக்கு வழிவகுத்துள்ளது, இது அமெரிக்கர்களின் செலவினங்களை அதிகரித்துள்ளது.
பிப்ரவரி 28 அன்று அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் ஈரான் மீது தாக்குதலைத் தொடங்கியதிலிருந்து, அமெரிக்கர்கள் பெட்ரோல் மற்றும் டீசலுக்காகக் கூடுதலாக 147 பில்லியன் டாலர்களைச் செலவிட்டுள்ளனர். ஒரு குடும்பத்திற்கான கூடுதல் செலவு 1,100 டாலருக்கும் அதிகமாகும்.
பிரவுன் பல்கலைக்கழகத்தின் காலநிலை தீர்வுகள் ஆய்வகத்தின் பகுப்பாய்வை மேற்கோள் காட்டி, நியூயார்க் டைம்ஸ் இந்தத் தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.
மத்திய கிழக்கு மற்றும் ரஷிய போர்கள் பல எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை சேதப்படுத்தியுள்ளன. இது எரிபொருள் விநியோகத்தைத் தடைசெய்து, சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை இயக்குவதற்கான தேவையை அதிகரித்துள்ளது.
இதன் விளைவாக, அவற்றின் லாபங்களும் அதிகரித்துள்ளன, இது அவற்றின் லாபத்தில் உயர்வுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் முக்கிய எண்ணெய் நிறுவனங்களான எக்ஸான் மொபில் மற்றும் செவ்ரான், மூன்றாவது காலாண்டில் பல ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகபட்ச லாபத்தைப் பதிவு செய்துள்ளன.
முந்தைய காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் எக்ஸான் மொபிலின் லாபம் இருமடங்காகவும், செவ்ரானின் லாபம் கிட்டத்தட்ட மும்மடங்காகவும் அதிகரித்துள்ளது.
எண்ணெய் நிறுவனங்கள், சாதாரண உழைக்கும் மக்களின் துன்பத்தை லாபம் ஈட்டுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக சுரண்டுகின்றன என்று வான் ஹோலன் குற்றம் சாட்டினார்.
உயிர்களைக் காப்பாற்றவும், மக்களுக்கு ஏற்படும் இழப்புகளை குறைக்கவும் இந்தப் போர் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார்.