காபி போட 1 TB டேட்டாவா? வீட்டின் இணையத்தளத்தை முடக்கிய 'ஸ்மார்ட் காபி மெஷின்'- அதிர்ச்சியில் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்!

இன்றைய ஸ்மார்ட் உலகில் காபி தயாரிக்கும் இயந்திரம் கூட இணையத்தொடர்புடன் விற்பனைக்கு வருகிறது. ஆனால், அமெரிக்காவில் உள்ள ஒரு ஸ்மார்ட் காபி மெஷின், வெறும் 10 நாட்களில் சுமார் 1 டேராபைட் (1,000 GB) டேட்டாவைப் பயன்படுத்தி வீட்டின் வைஃபை சேவையையே முடக்கிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தொழில்நுட்ப வல்லுநரான 'நோமேட்' என்பவர், தனது பெற்றோரின் வீட்டில் உள்ள வைஃபை நெட்வொர்க் திடீரென வேகம் குறைந்து முடங்குவதைக் கவனித்தார். அதைச் சோதித்து பார்த்தபோது, வீட்டில் உள்ள 'கியூரிக் கே-சுப்ரீம் ஸ்மார்ட்' என்ற காபி தயாரிக்கும் இயந்திரம் அசாதாரண அளவில் டேட்டாவைப் பயன்படுத்தி வருவது தெரியவந்தது. கடந்த 10 நாட்கள் மற்றும் 9 மணி நேரத்தில், அந்த ஸ்மார்ட் காபி மெஷின் மட்டும் 1,008 ஜிபி அளவுக்கு டேட்டாவைப் பதிவேற்றம் செய்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
ஒரு காபி மெஷின் 1TB டேட்டாவை எதற்காகப் பதிவேற்றம் செய்கிறது என்று அதிர்ச்சியடைந்த அவர், இதுகுறித்துப் பரிசோதித்தார். ஆரம்பத்தில் பயனர் தரவுகள் அல்லது ரகசியத் தகவல்கள் ஏதேனும் வெளி நிறுவனங்களுக்குத் திருடப்படுகிறதோ என்ற சந்தேகம் எழுந்தது. ஆனால், நீண்ட ஆய்வுக்குப் பிறகு, அந்த காபி மெஷின் உருவாக்கிய டேட்டா பெரும்பாலும் பொது இணையத்திற்குச் செல்லாமல், வீட்டின் உள்ளூர் நெட்வொர்க்கிற்குள்ளேயே சுழன்று கொண்டிருந்தது தெரியவந்தது. காபி மெஷினின் மென்பொருளில் ஏற்பட்ட 'பக்' காரணமாக, அது தொடர்ந்து நெட்வொர்க்கில் தேவையின்றி அதிக அளவிலான சிக்னல்களையும் பாக்கெட்டுகளையும் அனுப்பிக்கொண்டே இருந்ததே இதற்கு முதன்மை காரணம்.
இந்த விசித்திரமான சம்பவத்தைக் கண்டறிந்த நோமேட், சமூக வலைதளமான எக்ஸ் தளத்தில் தனது கொந்தளிப்பையும் அதிர்ச்சியையும் பதிவிட்டார். "ஒரு காபி மெஷின் 10 நாட்களில் 1TB டேட்டாவை பதிவேற்ற என்ன தேவை இருக்கிறது?" என்ற அவரது கேள்வி இணையத்தில் வைரலானது. பல ஆயிரம் பேர் இந்தப் பதிவைப் பகிர்ந்து, 'ஸ்மார்ட் ஹோம்' சாதனங்களின் பாதுகாப்பையும் தேவைகளையும் கேள்வி கேட்கத் தொடங்கினர்.
பிரச்சனையைக் கண்டறிந்ததும், அந்த ஸ்மார்ட் காபி மெஷினின் இணையத் தொடர்பை உடனடியாகத் துண்டித்த நோமேட், தனது பெற்றோருக்குப் பழைய மாடல் சாதாரண காபி மெஷினை வாங்கிக் கொடுக்க முடிவு செய்துள்ளார். வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்மார்ட் வாஷிங் மெஷின், ஃப்ரிட்ஜ், காபி மெஷின் போன்ற 'ஐஓடி' சாதனங்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் இதுபோன்ற மென்பொருள் கோளாறுகளால் வீட்டு நெட்வொர்க்கைப் பாதிக்கலாம் என்பதால், அவற்றை வழக்கமான நெட்வொர்க்கிலிருந்து தனித்து வைப்பதே பாதுகாப்பானது என்று தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.