'இயற்கை யாருக்கும் சொந்தமானது அல்ல..': கடையடைப்பு போராட்டத்தை திரும்ப பெற கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவக்குமார் வலியுறுத்தல்!

காவிரி நீர் பிடிப்புப் பகுதிகளில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், கர்நாடக அணைகள் வேகமாக நிரம்பி வருகின்றன. இந்நிமிடம் அதிகளவு நீரைத் தேக்கி வைத்தால் வெள்ள அபாயம் ஏற்படும் என எச்சரித்துள்ள கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார், "இயற்கை யாருக்கும் சொந்தமானது அல்ல" எனக் கூறி, தமிழ்நாட்டிற்கு எதிராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கடையடைப்பு போராட்டங்களை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.
காவிரி நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளிலும் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளிலும் தொடர் கனமழை பெய்து வருவதால், கர்நாடகாவில் உள்ள கிருஷ்ணராஜ சாகர் (KRS), கபினி உள்ளிட்ட முக்கிய அணைகளுக்கு நீர்வரத்து வெகுவாக அதிகரித்துள்ளது. அணைகளின் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்து வரும் நிலையில், பாதுகாப்பு கருதி உபரி நீர் ஆற்றில் திறந்து விடப்பட்டு வருகிறது.
"இயற்கை என்பது குறிப்பிட்ட ஒரு மாநிலத்திற்கோ அல்லது நபருக்கோ சொந்தமானது அல்ல. மழை பொழியும்போது அணைகளில் அளவிற்கு அதிகமாக நீரைத் தேக்கி வைத்தால் அணை உடைந்தோ அல்லது கரைபுரண்டு ஓடியோ வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டு நாமே அடித்துச் செல்லப்படும் அபாயம் உள்ளது" எனவே தண்ணீரை நாம் திறந்து விட வேண்டும் என அவர் கூறியுள்ளார்.
காவிரி நீர் திறப்பு மற்றும் அது தொடர்பான சர்ச்சைகளை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டிற்கு எதிராகவும், காவிரி விவகாரத்தைக் கண்டித்தும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள கடையடைப்பு மற்றும் போராட்ட அறிவிப்புகளை அமைதியை விரும்பும் அமைப்புகளும் கன்னட அமைப்புகளும் திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று அவர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழுவின் (CWRC) வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் அணைகளின் நீர்வரத்து சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு, இயல்பான நீர் திறப்பு நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இரு மாநில எல்லையோரப் பகுதிகளில் தேவையற்ற பதற்றத்தைத் தவிர்க்கவும், வர்த்தகம் மற்றும் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படாமல் இருக்கவும் அனைத்துத் தரப்பினரும் நிதானத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று அம்மாநில அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது.