அரக்கோணம் அருகே 2 மகன்களுடன் ரெயில் முன் பாய்ந்து இளம்பெண் தற்கொலை!

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் அருகே, கணவனை இழந்த இளம்பெண் ஒருவர் தனது இரண்டு மகன்களுடன் ரெயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்ட அதிர்ச்சிச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணத்தை அடுத்த மங்கம்மாபேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கோட்டையா (30). அம்மிக்கல் செய்யும் தொழிலாளியான இவருக்கு, வள்ளி (23) என்ற மனைவியும், பரத் (7), சந்தோஷ் (3) ஆகிய இரண்டு மகன்களும் இருந்தனர்.
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு கோட்டையா உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார். கணவரின் மறைவுக்குப் பின், வள்ளி தனது இரண்டு குழந்தைகளுடன் மங்கம்மாபேட்டையில் வசித்து வந்தார்.
இந்நிலையில், இன்று காலை 9 மணியளவில் வீட்டில் இருந்த தனது இரண்டு மகன்களையும் வள்ளி வெளியே அழைத்துச் சென்றுள்ளார். அரக்கோணம் - திருத்தணி ரெயில் நிலையங்களுக்கு இடையே உள்ள மங்கம்மாபேட்டை வழித்தடத்தில், அரக்கோணத்தில் இருந்து திருப்பதி நோக்கிச் சென்ற மின்சார ரெயிலின் முன், வள்ளி தனது இரண்டு குழந்தைகளையும் அணைத்தபடி திடீரென பாய்ந்துள்ளார்.
இதில் ரெயிலில் அடிபட்டு உடல் சிதறி, தாய் மற்றும் இரண்டு குழந்தைகளும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த அரக்கோணம் ரெயில்வே போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர்.
உயிரிழந்த வள்ளி மற்றும் அவரது மகன்களான பரத், சந்தோஷ் ஆகிய மூவரின் உடல்களையும் மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
கணவர் இறந்ததால் ஏற்பட்ட வறுமை மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக வள்ளி இந்த விபரீத முடிவை எடுத்தாரா? அல்லது உறவினர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட குடும்பக் கருத்து வேறுபாடு காரணமா? என்ற பல கோணங்களில் ரயில்வே போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாய் மற்றும் இரண்டு சிறுவர்கள் ரயில் முன் பாய்ந்து உயிரிழந்த சம்பவம் மங்கம்மாபேட்டை மற்றும் அரக்கோணம் பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.