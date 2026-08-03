மொத்த ஜோக்கர் கூட்டமும் அமைச்சரவையில் உள்ளது - உதயநிதி

தவெக அரசை கண்டித்து தஞ்சையில் திமுக சார்பில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. அப்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியதாவது:
* குறுவை சாகுபடி முழுவதுமாக பொய்த்து போய்விட்டது.
* ஆடிப்பெருக்கு தினத்தில் காவிரி வறண்டு போய் கிடக்கின்றது.
* நிர்வாக திறனற்ற அரசாக தவெக அரசு உள்ளது.
* ஆகஸ்ட் மாதம் வந்துவிட்டது. இதுவரை காவிரி நீர் வந்து சேரவில்லை.
* ஆட்சி அமைந்து 3 மாதங்களாகியும் முதல்வர் வாயில் இருந்து பாஜக என்ற வார்த்தை வரவில்லை.
* மகாராஷ்டிரா நாக்பூரில் ரெயிலில் இருந்து விவசாயிகள் பாதியில் இறக்கிவிடப்பட்டது குறித்து முதல்வர் வாய் திறக்காதது ஏன்?
* மத்திய அரசை பகைத்தால் பிரச்சனை வரும் என்பதால் பாஜக என்ற பெயரை உச்சரிக்காத அளவு தைரியசாலி தவெக.
* கர்நாடகா செல்வதாக நாடகம் ஒன்றை ஆடினார் முதலமைச்சர் விஜய்.
* அரை நூற்றாண்டுகளாக நடைபெறும் சட்டப்போராட்டம் என்பதால் கர்நாடகா செல்ல வேண்டாம் என முதல்வருக்கு கூறினோம்.
* முதலமைச்சரை பார்க்க சென்ற விவசாயிகளை குண்டுக்கட்டாக கைது செய்தது தமிழக அரசு.
* கர்நாடக முதல்வரை பார்க்க நினைக்கும் முதலமைச்சர் விஜய் தமிழக விவசாயிகளை அழைத்து பார்க்காதது ஏன்?
* செய்தியாளர்களை பார்த்ததும் திருடனை போல ஓடுகிறார் நீர்வளத்துறை அமைச்சர்.
* பள்ளிகள் மட்டுமல்ல கழிவறையை கூட விடாமல் ரீல்ஸ் எடுத்து போட்டு கொண்டிருக்கின்றனர்.
* ரீல்ஸ் போடும் ஒரு அரசை இந்தியாவே இதுவரை கண்டது இல்லை.
* வேளாண் பட்ஜெட்டை திருப்பதிக்கு எடுத்து சென்று பூஜை போடுகிறார் வேளாண் அமைச்சர்.
* அமைச்சர்கள் மட்டும் அல்ல அவர்களின் சொந்தக்காரர்களும் ஆய்வுக்கு செல்கின்ற அளவுக்கு ரீல்ஸ் மோகம் முத்தி உள்ளது.
* மக்கள் மன்றத்தில் மட்டுமல்லாமல் நீதிமன்றத்தில் சட்டப்போராட்டத்தையும் தொடங்கி உள்ளது திமுக.
* திருட்டு லாட்டரி விற்றவர், திருட்டு விசிடி விற்றவர், பிளாக்கில் டிக்கெட் விற்றவர் என மொத்த கேபினட்டும் ஜோக்கர் கூட்டமாக அமைந்துள்ளது.
* 5 ஆண்டுகளாக காவிரியில் முறையாக தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது.
* தினமும் மக்களை திசைதிருப்பும் வேலையை முதலமைச்சர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்.
* தினமும் 4 மணிக்கு ஒரு ரீல்ஸ் போட்டு திசை திருப்பும் வேலையை செய்கிறார் முதலமைச்சர்.
* திமுக கொண்டு வந்த திட்டங்களை எல்லாம் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார் முதலமைச்சர்.
* அடுத்த ஜென்மம் ஒன்னு இருந்தா விவசாயியா பொறக்கனும் என பேசிய முதல்வர் ஏன் காத்திருக்க வேண்டும், இப்போதே பண்ணலாமே.
* தவெக ஆட்சி அமைந்ததில் இருந்தே அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளானது விவசாயிகள் தான்.
* நீர் இல்லாததால் குறுவை சாகுபடியில்லாமல் 14 லட்சம் விவசாயிகள் வரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
* காவிரி விவகாரத்தில் அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுவது அவமானம் என நினைக்கிறார் முதல்வர் விஜய்.
* ஊரான் வீட்டு நெய்யில் இன்று அவர் வீட்டுக்கு ஸ்வீட் செய்கிறார் முதல்வர்.
* கர்நாடகாவில் அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் கூட்டி தங்கள் ஒற்றுமையை காட்டி உள்ளனர்.
* சம்பா சாகுபடிக்காக விவசாய பொருட்கள், உரங்கள் உள்ளிட்டவற்றை இலவசமாக வழங்க வேண்டும்.
* ஆக.5 பட்ஜெட் கூட்டத்தில் சும்மா விட மாட்டோம், மக்கள் மன்றம், நீதிமன்றம் என எங்கும் குரல் எழுப்புவோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.