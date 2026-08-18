ரெயில் பயணிகளின் கவனத்திற்கு! எழும்பூருக்கு பதிலாக தாம்பரம், கடற்கரை நிலையங்களில் இருந்து இயங்கும் ரெயில்கள்- முழு விவரம்

சென்னை எழும்பூர் ரெயில் நிலையத்தில் மறு சீரமைப்பு பணிகள் பல்வேறு கட்டங்களாக நடைபெற்று வருகிறது. இதன் காரணமாக சில ரெயில்கள் தாம்பரத்தில் இருந்து, கடற்கரை ரெயில் நிலையத்தில் இருந்தும் இயக்கப்படுகிறது.
மன்னார்குடி-எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் செப்டம் பர் 4-ந்தேதி முதல் அக்டோபர் 13-ந்தேதி வரை மன்னார்குடியில் இருந்து இரவு 10.50 மணிக்கு புறப்பட்டு எழும்பூருக்கு பதிலாக தாம்பரத்தில் நிறுத்தப்படும்.
திருச்சி-எழும்பூர் மலைக்கோட்டை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் செப்டம்பர் 9-ந்தேதியில் இருந்து 15-ந்தேதி வரையிலும் செப்டம்பர் 21- ந்தேதி முதல் அக்டோபர் 14-ந்தேதி வரையிலும் இரவு 10.35 மணிக்கு புறப்பட்டு மாம்பலத்தில் நிறுத்தப்படும்.
மும்பை சி.எஸ்.டி- எழும்பூர் சூப்பர் பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் செப்டம்பர் 12-ந்தேதி முதல் 15-ந்தேதி வரை மும்பையில் இரவு 10.52 மணிக்கு புறப்பட்டு எழும்பூருக்கு பதிலாக கடற்கரை நிலையத்தில் நிறுத்தப்படும்.
சேலம்-எழும்பூர் சூப்பர் பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் செப்டம்பர் 12-ந்தேதி முதல் 15 -ந்தேதி வரை சேலத்தில் இரவு 9.30 மணிக்கு புறப்பட்டு மாம்பலத்தில் நிறுத்தப்படும்.
எழும்பூர்-மன்னார்குடி எக்ஸ்பிரஸ் செப்டம்பர் 5-ந்தேதி முதல் அக்டோபர் 14-ந்தேதி வரை தாம்பரத்தில் இருந்து இரவு 11.25 மணிக்கு புறப்படும்.
எழும்பூர்-சேலம் சூப்பர் பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் செப்டம்பர் 13-ந்தேதி முதல் 16-ந்தேதி வரை இரவு 11.30 மணிக்கு கடற்கரை நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும்.
தஞ்சாவூர்-எழும்பூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் 16-ந்தேதி முதல் 19-ந்தேதி வரை மாம்பலம், கோடம்பாக்கம் பகுதியில் 20 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும். மேலும் செப்டம்பர் 22-ந்தேதி முதல் அக்டோபர் 15-ந்தேதி வரை இந்த ரெயில் மாம்பலம், கோடம்பாக்கம் பகுதியில் 30 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரெயில்வே தெரிவித்துள்ளது.