திருமூர்த்திமலை பஞ்சலிங்க அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க அனுமதி

நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு பஞ்சலிங்க அருவியில் மீண்டும் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுவதையும், அதில் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பதையும் அறிந்து அப்பகுதி மக்களும், சுற்றுலா பயணிகளும் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையை அடுத்துள்ள திருமூர்த்தி மலையில் அமணலிங்கேஸ்வரர் கோவிலும், அதன் அருகில் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் பஞ்சலிங்க அருவியும் அமைந்துள்ளன. ஆன்மிகச் சிறப்புமிக்க இந்த தலத்திற்கு தினமும் திருப்பூர், கோவை, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும், வெளிமாநிலங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களும், சுற்றுலா பயணிகளும் வந்து செல்கின்றனர்.
கடந்த சில மாதங்களாகவே நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் போதிய மழை இல்லாத காரணத்தால், திருமூர்த்தி மலையில் கடும் வறட்சி நிலவி வந்தது. குறிப்பாக, சுமார் 100 நாட்களுக்கு மேலாக அருவிக்கு வரும் நீர்வரத்து முற்றிலும் நின்றுபோனது. பாறைகள் மட்டுமே வறண்டு காணப்பட்டதால், தூரத்து ஊர்களில் இருந்து ஆன்மிகப் பயணமாகவும், சுற்றுலாக்காகவும் இங்கு வந்த பொதுமக்கள் பஞ்சலிங்க அருவியில் நீராட முடியாமல் மிகுந்த ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்று கொண்டிருந்தனர்.
இந்த நிலையில், நேற்று இரவில் பஞ்சலிங்க அருவியின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதியான அடர்ந்த வனப்பகுதிகள் மற்றும் மலைப் பகுதிகளில் திடீரென பலத்த மழை பெய்தது. மலைப் பகுதியில் பெய்த மழையின் காரணமாக, நள்ளிரவு முதல் அருவிக்கு நீர்வரத்து படிப்படியாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியது.
இன்று காலையில் வறண்டு கிடந்த பஞ்சலிங்க அருவியில் தண்ணீர் புது வெள்ளமாக ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டத் தொடங்கியது. தற்போது அருவிக்கு வரும் நீரானது கலங்கலின்றி மிகவும் தெளிவாகவும், ஆபத்தில்லாத பாதுகாப்பான அளவிலும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதைத் தொடர்ந்து, இன்று காலை முதல் பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் அருவியில் இறங்கி புனித நீராட வனத்துறை மற்றும் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு பஞ்சலிங்க அருவியில் மீண்டும் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுவதையும், அதில் குளிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பதையும் அறிந்து அப்பகுதி மக்களும், சுற்றுலா பயணிகளும் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். வார விடுமுறை நாட்களில் இனி கூட்ட நெரிசல் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.