தமிழக செய்திகள்

GOLD PRICE TODAY: அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை - எவ்வளவு தெரியுமா?

தங்கத்தை போல வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது.
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தங்கம் விலை இந்த மாதம் தொடக்கத்தில் குறைந்து, பின்னர் அதிகரித்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த 16-ந்தேதியில் இருந்து மீண்டும் விலை குறையத் தொடங்கி இருக்கிறது. கடந்த 16-ந்தேதி சவரனுக்கு ரூ.80-ம். 17-ந்தேதி ரூ.240-ம் குறைந்திருந்த நிலையில், நேற்றும் விலை சரிந்து காணப்பட்டது.

நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 30-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 12 ஆயிரத்து 240-க்கும் விற்கப்பட்டது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.80-ம், சவரனுக்கு ரூ.640-ம் சரிந்து ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 950-க்கும். ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இன்றைய தங்கம் விலை

இந்நிலையில் சென்னையில் இன்று 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.3,040 குறைந்து ரூ.1,08,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.380 குறைந்து ரூ.13,570-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தை போல வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.15 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.255-க்கும், பார் வெள்ளி 2 லட்சத்து 55 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடைசி ஐந்து நாள் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

18-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,11,600

17-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,12,240

16-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,12,480

15-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,12,560

14-06-2026- ஒரு பவுன் (22 காரட்) ரூ.1,10,880

கடைசி ஐந்து நாள் வெள்ளி விலை நிலவரம்:-

18-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.270

17-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.275

16-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.275

15-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.280

14-06-2026- ஒரு கிராம் ரூ.270

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