தமிழக அரசின் வேஷ்டி, சேலை உற்பத்தி கூலியை நெசவாளர்களுக்கு உயர்த்தி தரக் கோரி காத்திருப்பு போராட்டம் - சிபிஎம்

தமிழக அரசின் புதிய ரக வேஷ்டி, சேலை உற்பத்திக்கான கூலியை நெசவாளர்களுக்கு உயர்த்தி தரக் கோரி, சிபிஐ(எம்) சார்பில் காத்திருப்பு போராட்டத்தை சிபிஎம் அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பெ. சண்முகம் தனது சமுகவலைதள பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளதாவது
தமிழக அரசின் இலவச சேலை உற்பத்தி திட்டத்தில் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், வத்திராயிருப்பு பகுதிகளில் 29 கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் 4000 பெடல் தறிகள் இயங்கி வருகின்றன. சுமார் 15 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இத்தொழிலை நம்பி வாழ்ந்து வருகின்றனர். தவெக அரசு இந்த ஆண்டு புதிய ரக சேலைகள் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தது.
ஏற்கனவே உற்பத்தி செய்த ஜனதா ரக சேலைகளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை ரூ. 103.80. தற்போது புதிய ரகத்திற்கு நிர்ணயம் செய்த கூலி ரூ. 114.80 ஆகும். ஆனால், புதிய ரகத்திற்கு ஒரு சேலை நெசவு செய்வதற்கு ரூ. 250/- வரை செலவாகும் எனவும், ஒரு தொழிலாளி ஒரு நாளைக்கு 2 சேலைகள் மட்டுமே நெசவு செய்ய வாய்ப்புள்ளது எனவும் விசைத்தறி நெசவாளர்கள் கூறி வருகின்றனர். இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான விசைத்தறி தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரம் இழந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
புதிய ரக சேலைக்கு கூலி உயர்வு வழங்கிட கோரி விசைத்தறி நெசவாளர்கள் கைத்தறி துறை அமைச்சர், அரசின் உயர் அதிகாரிகளை சந்தித்து முறையிட்டும் எவ்வித பயனும் இல்லாததால் 50 நாட்களுக்கும் மேலாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். ஆனால், நெசவாளர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு தமிழக அரசு எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளாமல் இதுவரை வேடிக்கைப் பார்த்து வருவது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது.
எனவே, விசைத்தறி தொழிலாளர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகளான புதிய ரக சேலை ஒன்றுக்கு ரூ. 250 கூலி வழங்க வேண்டும், புதிய ரக மாற்றத்திற்கு உபகரணங்கள் மற்றும் செலவினங்களுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் வழங்கிட வேண்டும், வேலையில்லா காலத்திற்கு மாதம் ரூ. 10 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்கிட வேண்டும், கொள்முதல் செய்யப்படாமல் உள்ள பழைய ரக சேலைகளை கொள்முதல் செய்திட வேண்டும்.
புதிய ரகத்தினால் பழைய ரகத்தில் பணி செய்த பசை போடுபவர்கள், நூல் சுற்றுபவர்கள், பாவோடிகளுக்கு மாற்று ரகம் வழங்கி பணிகள் வழங்கிட
வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை தமிழக அரசு நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி இன்று முதல் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் விருதுநகரில் காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.
விசைத்தறி நெசவாளர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைபெறும் இந்த போராட்டத்திற்கு அனைத்து தரப்பு பொதுமக்களும், ஜனநாயக இயக்கங்களும் பேராதரவு அளிக்க வேண்டுமென மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கேட்டுக் கொள்கிறது.
மேலும், பொங்கல் பண்டிகை நெருங்கி வருவதால் போராடும் விசைத்தறி நெசவாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றிடவும், பொதுமக்களுக்கு எவ்வித தங்கு தடையுமின்றி இலவச வேஷ்டி, சேலை உரிய காலத்தில் வழங்கிடவும் தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டுமென மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வலியுறுத்துகிறது.
என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்