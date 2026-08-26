பரந்தூரில் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை விவசாயிகளிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்..!- சிபிஐ

பரந்தூரில் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை விவசாயிகளிடம் திருப்பி ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு சிஎம்எம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
பரந்தூர் நிலத்தை மாற்று தொழில் திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் என அமைச்சர் கீர்த்தனா பதிலளித்தார்.
இந்நிலையில், ஒரு திட்டத்திற்காக கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலம் 5 ஆண்டுக்குள் பயன்படுத்தாவிடில் திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும், நிலம் கையகப்படுத்துதல், மறுவாழ்வு, மறு குடியேற்ற சட்டப்படி பரந்தூர் நிலத்தை விவசாயிகளிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்றும் சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து சிஎம்எம் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்காகக் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களை அரசு என்ன செய்யப் போகிறது என்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இன்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர். அதற்குப் பதிலளித்த தொழில்துறை அமைச்சர், மாற்றுத் தொழில் திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப் போகிறோம் என்று பதிலளித்துள்ளார்.
நிலம் கையகப்படுத்துதல், மறுவாழ்வு மற்றும் மறு குடியேற்ற சட்டம் 2013-ன் அடிப்படையில், குறிப்பிட்ட திட்டத்திற்காகக் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலம் 5 ஆண்டுகளுக்குள் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்றாலோ அல்லது அந்தத் திட்டம் கைவிடப்பட்டாலோ, நிலத்தைச் சம்பந்தப்பட்ட விவசாயிகளிடமே மீண்டும் ஒப்படைக்க வேண்டும். வேறு ஒரு திட்டத்திற்கு மாற்ற முடியாது. எனவே, சட்டத்திற்கு விரோதமாகத் தமிழக அரசு நடந்துகொள்ளக் கூடாது.
விவசாயிகளிடம் நிலத்தை ஒப்படைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.