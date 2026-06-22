தமிழக செய்திகள்

தனிப்பட்ட விளம்பரத்திற்காக பேசுவதை ஏற்க முடியாது - இபிஎஸ்-க்கு சபாநாயகர் கண்டனம்

மேகதாது விவகாரத்தில் உரிய நேரத்தில் முதல்வர் சரியான முடிவு எடுத்து தனித்தீர்மானம் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றினார்.
Edappadi Palaniswami - speaker Prabhakar
Published on

மேகதாது தொடர்பான தனித்தீர்மானத்தின் மீது அதிமுக, இடதுசாரிகளுக்கு சந்தேகம் எழுந்த நிலையில் சட்டசபையில் சபாநாயகர் பிரபாகர் விளக்கம் அளித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

* தலைப்பு செய்தியில் வர வேண்டும் என்பதற்காக தனிப்பட்ட விளம்பரத்திற்காக பேசுவதை ஏற்க முடியாது.

* உதயநிதி பேசியபோதே கை எழுப்பி தீர்மானத்தில் உடன்பாடில்லை என அதிமுகவினர் கூறி இருக்கலாம்.

* மேகதாது விவகாரத்தில் உரிய நேரத்தில் முதல்வர் சரியான முடிவு எடுத்து தனித்தீர்மானம் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றினார்.

* பிரச்சனைகளை திசைதிருப்ப முயல்வதை ஏற்கமுடியாது என எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கண்டனம் தெரிவித்தார்.

Edappadi Palaniswami
எடப்பாடி பழனிசாமி
TN assembly
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை
சட்டப்பேரவை
Assembly 2026
Speaker Prabhakar
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com