தமிழக செய்திகள்

மேட்டூர் அணையை உடனடியாக திறந்து குறுவை சாகுபடியை காப்பாற்ற வேண்டும்! - ராமதாஸ்

தமிழக அரசு உடனடியாக மத்திய அரசுடனும் கர்நாடக அரசுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி காவிரி நீரைப் பெற்றுத் தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
Ramadoss - Mettur Dam
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பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,

காவிரி டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமாக விளங்கும் குறுவை சாகுபடி, இந்த ஆண்டு பெரும் நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ளது. வழக்கமாக ஜூன் 12ஆம் தேதி மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்படும் நிலையில், அணையில் போதிய நீர்மட்டம் இல்லாத காரணத்தால் இதுவரை தண்ணீர் திறக்கப்படாத சூழல் உருவாகியுள்ளது.

கர்நாடகாவில் போதிய மழைப்பொழிவு இல்லாதது, காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் நீர்வரத்து குறைந்திருப்பது, அணையில் சேமிப்பு அளவு தேவைக்குக் குறைவாக இருப்பது போன்ற காரணங்களால் இந்த நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக அரசு தரப்பில் கூறப்படுகிறது. ஆனால் இதன் முழு சுமையையும் டெல்டா விவசாயிகளே சுமக்க வேண்டிய அவல நிலை உருவாகியுள்ளது.

மேட்டூர் அணை திறக்கப்படாததால் தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, திருச்சி உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை சாகுபடிக்கான நிலத் தயாரிப்பு பணிகள் முடங்கியுள்ளன. ஏற்கனவே விதை, உரம், பூச்சிக்கொல்லி மற்றும் உழவு செலவுகளுக்காக கடன் வாங்கியுள்ள விவசாயிகள் பெரும் பொருளாதார நெருக்கடிக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

குறுவை சாகுபடி பாதிக்கப்பட்டால் அதன் தாக்கம் ஒரு பருவத்தோடு முடிவதில்லை. சம்பா மற்றும் தாளடி சாகுபடிகளும் பாதிக்கப்படுவதுடன், உணவு தானிய உற்பத்தி குறையும் அபாயம் ஏற்படும். விவசாயத் தொழிலாளர்களின் வேலைவாய்ப்பும் பாதிக்கப்படும். இதனால் டெல்டா பகுதியின் ஒட்டுமொத்த கிராமப்புற பொருளாதாரமே சீர்குலையும் நிலை உருவாகும்.

எனவே தமிழக அரசு உடனடியாக மத்திய அரசுடனும் கர்நாடக அரசுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி காவிரி நீரைப் பெற்றுத் தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேட்டூர் அணையில் உள்ள நீரின் நிலையை மறுஆய்வு செய்து, குறைந்தபட்சமாக குறுவை சாகுபடியை காப்பாற்றும் வகையில் தண்ணீர் திறக்கப்பட வேண்டும்.

மேலும், தற்போதைய நெருக்கடியை கருத்தில் கொண்டு டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி பாதித்த பகுதிகளாக அறிவித்து, விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம், பயிர் இழப்பீடு, வட்டியில்லா கடன் மற்றும் சிறப்பு நிதி உதவிகளை வழங்க தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும்.

குறுவை சாகுபடியை காப்பாற்றுவது என்பது வெறும் விவசாயிகளின் பிரச்சினை மட்டுமல்ல; தமிழ்நாட்டின் உணவுப் பாதுகாப்பையும், டெல்டா மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாப்பதாகும். எனவே அரசு உடனடி மற்றும் உறுதியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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