சுதந்திர தின அணிவகுப்பில் மயங்கி விழுந்து காவலர் உயிரிழப்பு: ரூ.30 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கி முதலமைச்சர் விஜய் உத்தரவு!

சென்னையில் புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் நேற்று நடைபெற்ற 80-வது சுதந்திர தின விழா அணிவகுப்புப் பணியின்போது, திடீரென மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த ஆவடி சிறப்புக் காவல் படை இசைக்குழு காவலரின் குடும்பத்தினருக்குத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன், உயிரிழந்த காவலரின் குடும்பத்திற்கு முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து ரூ.30 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கவும் ஆணை பிறப்பித்துள்ளார்.
சென்னை நேற்று (ஆகஸ்ட் 15) புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழா கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டது. இவ்விழாவில் ஆவடி தமிழ்நாடு சிறப்புக் காவல் படைப்பயிற்சி மையத்தின் இசைக்குழுவைச் சேர்ந்த முதல்நிலைக் காவலரான தர்மராஜ் (வயது 56) பங்கேற்றுத் தன் கடமையை ஆற்றி வந்தார். அணிவகுப்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்றுக்கொண்டிருந்த தருணத்தில், எதிர்பாராதவிதமாக அவர் திடீரென மயங்கி விழுந்தார்.
மயக்கமடைந்து கீழே விழுந்த காவலர் தர்மராஜை, அங்கிருந்த சக காவலர்களும் மருத்துவக் குழுவினரும் உடனடியாக மீட்டு சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வந்தபோதிலும், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இந்தச் சம்பவம் விழாவுக்கு வந்திருந்தோரிடையேயும் சக காவலர்களிடையேயும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
காவலர் தர்மராஜின் மறைவு செய்தி அறிந்ததும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் தனது வேதனையை வெளிப்படுத்தி அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், சுதந்திர தின அணிவகுப்புப் பணியின்போது திடீரென மயங்கி விழுந்து சிகிச்சைக்காக ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் என்ற துயரமான செய்தியை அறிந்து மிகுந்த வருத்தமும் வேதனையும் அடைந்தேன்.
கடமை உணர்வுடன் பணியாற்றிய முதல்நிலைக் காவலர் தர்மராஜின் மறைவு தமிழ்நாடு காவல் துறைக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் ஈடுசெய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், அவரது மறைவால் வாடும் குடும்பத்தினருக்கும் உறவினர்களுக்கும் சக ஊழியர்களுக்கும் ஆறுதலைத் தெரிவித்த முதலமைச்சர், அவரது குடும்பத்திற்கு முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து ரூ.30 லட்சம் வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.