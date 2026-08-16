தமிழக செய்திகள்

நயினாருக்கு நாவடக்கம் தேவை: சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க சிபிஎம் வலியுறுத்தல்!

நயினார் நாகேந்திரனின் இந்தப் பேச்சுக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியிலிருந்து கடுமையான எதிர்ப்புகள் வலுத்து வருகின்றன.
Nainar Nagendran CPM Shanmugam
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சென்னையில் நடைபெற்ற புத்தக வெளியீட்டு விழா ஒன்றில் பேசிய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரைக் குறிவைத்துத் தனிப்பட்ட முறையில் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளைத் தெரிவித்ததாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. பொதுவெளியில் கண்ணியம் மீறிப் பேசிய இந்த உரை, தமிழக அரசியலில் பெரும் கொந்தளிப்பையும் பல்வேறு தலைவர்களின் கண்டனங்களையும் அலை அலையாகப் பெற்று வருகிறது.

ல்லை மீறிய பேச்சுக்கு எழுந்த கடும் எதிர்ப்பு

நயினார் நாகேந்திரனின் இந்தப் பேச்சுக்கு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியிலிருந்து கடுமையான எதிர்ப்புகள் வலுத்து வருகின்றன. மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (சிபிஎம்) மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் இது குறித்து வெளியிட்ட காரசாரமான அறிக்கையில், பொது வாழ்வில் ஈடுபட்டுள்ள தலைவர்கள் கண்ணியத்துடனும் பொறுப்புடனும் பேச வேண்டும் என்ற குறைந்தபட்ச நாகரிகம் கூட இல்லாமல் நயினார் நாகேந்திரன் நடந்து கொண்டுள்ளார் என்று சாடியுள்ளார்.

பெண்களை மதிப்பது என்பது பாஜகவின் அகராதியிலேயே இல்லாத ஒன்று என்பது இதன்மூலம் மீண்டும் நிரூபணமாகியுள்ளது என்றும், நயினாருக்கு நாவடக்கம் தேவை என்றும் அவர் காட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிக்கை

அரசியல் நாகரிகத்தைக் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்ட பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மீது தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாகச் சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் வலியுறுத்தியுள்ளார். இத்தகைய அவதூறு பேச்சுகள் தமிழ்நாட்டின் ஆரோக்கியமான அரசியல் சூழலைச் சீர்குலைக்கும் என்பதால், அரசும் காவல் துறையும் இதில் தலையிட்டுத் தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் தீவிரமடைந்துள்ளது.

நயினார் நாகேந்திரன்
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