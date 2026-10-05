ஜெம் வீரமணி போக்சோ வழக்கு: கார் ஓட்டுநர் மற்றும் உதவியாளர்கள் 3 பேர் கைது!

பிரபல தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணி மீதான போக்சோ பாலியல் வழக்கில், அவருக்கு உதவியாகச் செயல்பட்ட கார் ஓட்டுநர் மற்றும் உதவியாளர்கள் 3 பேரை சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு அதிரடியாகக் கைது செய்துள்ளது.
ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் வீரமணி மீதான சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குத் தொடர்பாக, கூடுதல் காவல் ஆணையர் தேன்மொழி தலைமையிலான சிறப்பு புலனாய்வுக்குழுவினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த விசாரணையின் தொடர்ச்சியாக, ஜெம் வீரமணியிடம் கார் ஓட்டுநராக பணியாற்றிய பாபு, அவரது உதவியாளர்களாகச் செயல்பட்ட பார்த்திபன் மற்றும் லாசர் ஆகிய 3 பேரை சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
சிறுமிகளை பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உட்படுத்திய சம்பவங்களில் குற்றவாளிக்கு உதவியாகவும், சம்பவ இடங்களுக்குச் சிறுமிகளை அழைத்து வர உடந்தையாகவும் செயல்பட்டதுடன், வழக்கு ஆதாரங்களை மறைக்க முற்பட்டதாக இவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இவ்வழக்கில் முக்கியக் குற்றவாளியான ஜெம் வீரமணி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்கன் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணி மீது இதுவரை 5 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இச்சம்பவத்தில் கைதானவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், குற்றத்திற்கு உறுதுணையாக இருந்த மற்ற நபர்களையும் அடையாளம் கண்டு கைது செய்யச் சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது.