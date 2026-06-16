தமிழக செய்திகள்

திமுக அரசின் ஒப்பந்தத்தால் ஆண்டுதோறும் மின்கட்டண உயர்வு- அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

மின்கட்டணத்தை ஆண்டுக்கு 6% உயர்த்திக்கொள்ள திமுக ஆட்சியில் ஒப்பந்தமாகியுள்ளது.
Minister Nirmal Kumar
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தமிழகத்தில் மின்தடை அதிகரித்துள்ள சூழலில் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் மற்றும் துறை அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

இந்நிலையில் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறியதாவது:

* தமிழ்நாட்டில் மின்கட்டண உயர்வு ஆண்டுதோறும் வழக்கமான ஒன்றாக மாற்றப்பட்டுவிட்டது.

* மின்கட்டணத்தை ஆண்டுக்கு 6% உயர்த்திக்கொள்ள திமுக ஆட்சியில் ஒப்பந்தமாகியுள்ளது.

* திமுக அரசின் இந்த ஒப்பந்தத்தால் மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் மின்கட்டணத்தை உயர்த்தி வருகிறது.

* பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் முதலமைச்சர் விஜய் இதுகுறித்து பரிசீலித்து விரைவில் அதற்கான முடிவுகளை வெளியிடுவார் என்று கூறினார்.

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