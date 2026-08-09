தமிழகத்தில் நாளை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்!

தமிழகத்தின் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெயில் தாக்கம் காரணங்களால், நாளை (ஆகஸ்ட் 10) தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை சார்ந்த மாவட்டங்கள் (கோவை, நீலகிரி, தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி) மற்றும் வட கடலோர மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி-மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் அடுத்த 24 முதல் 48 மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் சில பகுதிகளில் மாலையிலோ அல்லது இரவிலோ இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
மழை காரணமாக மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் நிலவி வந்த உக்கிரமான வெப்பத்தின் தாக்கம் சற்று குறைந்து, இதமான சூழ்நிலை நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தெற்கு மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய குமரிக்கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால், குறிப்பிட்ட ஆழ்கடல் பகுதிகளுக்குச் செல்லும் மீனவர்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.