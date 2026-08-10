காவிரி மற்றும் மேகதாது விவகாரத்தால் பதற்றம் : தமிழக-கர்நாடக எல்லை மூடல்!

காவிரி நீர் பங்கீட்டுப் பிரச்சினை மற்றும் மேகதாதுவில் புதிய அணை கட்டும் விவகாரம் தொடர்பாக, தமிழக-கர்நாடக எல்லையான ஓசூர் அடுத்த அத்திப்பள்ளியில் இன்று காலை முதல் கன்னட அமைப்பினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து, வரும் ஆகஸ்ட் 13-ம் தேதி கர்நாடகாவில் மாநிலம் தழுவிய 12 மணி நேர முழு அடைப்புப் போராட்டத்திற்கும் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கன்னட வாட்டாள் கட்சியின் தலைவர் வாட்டாள் நாகராஜ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் இன்று காலை 11 மணியளவில் அத்திப்பள்ளி எல்லைப் பகுதிக்கு வந்தனர்.
தமிழகத்தில் இருந்து பெங்களூரு நோக்கிச் சென்ற லாரிகள், கார்கள், அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் எல்லையிலேயே தடுத்து நிறுத்தப்பட்டன. அதேபோல், கர்நாடகாவில் இருந்து தமிழகம் வரவிருந்த வாகனங்களும் அனுமதிக்கப்படவில்லை.
எல்லையின் இருபுறமும் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் அணிவகுத்து நிற்பதால் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்க எல்லையில் இருமாநில போலீஸாரும் பெருமளவில் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கர்நாடகாவில் உள்ள விவசாய மற்றும் கன்னட அமைப்புகள் இணைந்து இந்த மாநிலம் தழுவிய பந்த் போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளன.
இதற்கான 3 முக்கியக் காரணங்கள்: மேகதாது அணைக்குத் தமிழகத்தின் எதிர்ப்பு, காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் புதிய நீர் தேக்க அணை கட்டும் கர்நாடகாவின் திட்டத்திற்குத் தமிழக அரசு தொடர்ந்து முட்டுக்கட்டை போடுவதாகக் கன்னட அமைப்புகள் குற்றம் சாட்டுகின்றன.
மழைப்பொழிவு பற்றாக்குறை மற்றும் காவிரி நீர் திறப்பு, நடப்பு ஆண்டில் கர்நாடகாவில் போதிய மழை இல்லாததால், தங்களின் சொந்த விவசாயத் தேவைகளுக்கே தண்ணீர் இல்லை என்றும், இந்தச் சூழலில் தமிழகத்திற்குக் காவிரித் தண்ணீரைத் திறந்துவிடக் கூடாது என்றும் அம்மாநில விவசாயிகள் கோருகின்றனர்.
ஆகஸ்ட் 13 அன்று காலை 6:00 மணி முதல் மாலை 6:00 மணி வரை இந்த பந்த் அமலில் இருக்கும். தற்போது வரை சுமார் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட சிறிய மற்றும் பெரிய கன்னட விழிப்புணர்வு அமைப்புகள், ஆட்டோ சங்கங்கள் மற்றும் விவசாய சங்கங்கள் ஆதரவு தந்துள்ளன.
பந்த் நாளுக்குள் இந்த எண்ணிக்கை 3,000-ஐத் தாண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே. சிவக்குமார், மாநிலத்தின் அமைதியைக் கருதி பந்த் போராட்டத்தைக் கைவிடுமாறு வாட்டாள் நாகராஜிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
ஆனால், "எந்தக் காரணத்தைக் கொண்டும் போராட்டத்தைத் திரும்பப் பெற முடியாது" என கன்னட அமைப்புகள் திட்டவட்டமாக மறுத்துவிட்டன.
ஆகஸ்ட் 13 அன்று கர்நாடகாவில் நடைபெறவுள்ள முழு அடைப்பு போராட்டத்தால் KSRTC, BMTC அரசுப் பேருந்துகள், கடைகள், ஹோட்டல்கள், வணிக வளாகங்கள் மற்றும் திரையரங்குகள் முற்றிலும் மூடப்பட வாய்ப்புள்ளதுடன், பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கான விடுமுறை அறிவிப்பு ஆகஸ்ட் 12 மாலை வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், ஆட்டோ, டாக்சி, ஓலா, உபெர் போன்ற வாடகை வாகனங்கள் மிகக் குறைந்த அளவிலேயே இயங்கும் அல்லது முற்றிலும் நிறுத்தப்படலாம்.
இருப்பினும், பெங்களூரு மெட்ரோ ரயில் பலத்த பாதுகாப்புடன் இயங்க வாய்ப்புள்ளதுடன், பொதுமக்களின் நலன் கருதி மருத்துவமனைகள், ஆம்புலன்ஸ், மருந்தகங்கள், பால் விநியோகம், காய்கறி மற்றும் பழக் கடைகள் போன்ற அனைத்து அத்தியாவசிய சேவைகளும் எப்போதும் போல தடையின்றி இயங்கும்.
தமிழகத்தில் இருந்து பெங்களூரு, மைசூர் அல்லது கர்நாடகாவின் பிற பகுதிகளுக்கு ஆகஸ்ட் 13 அன்று செல்லத் திட்டமிட்டிருக்கும் பொதுமக்கள், தங்களின் பயணங்களைத் தள்ளி வைப்பது நல்லது.
இன்றே எல்லையில் போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளதால், லாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் தனியார் வாகன ஓட்டிகள் எல்லை நிலவரத்தைக் கண்காணித்துச் செயல்படுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.