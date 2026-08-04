'சட்டமன்றத்தில் பங்கேற்பதை தடுக்கவே கைது'-உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது நடவடிக்கை குறித்து கனிமொழி எம்பி சீற்றம்!

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவத்துக்குக் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும், மக்களவை உறுப்பினருமான கனிமொழி, "நாளை தொடங்கவுள்ள சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் அவர் பங்கேற்பதைத் தடுப்பதற்காகவே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது" எனக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
கைது நடவடிக்கை குறித்து கனிமொழி எம்பி தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்ட பதிவில் தெரிவித்ததாவது, "எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது அரசிற்கு தனிப்பட்ட முறையில் பழிவாங்கும் எண்ணம் இருந்தால், அவர் மீது வழக்கு தொடரட்டும். நீதிமன்றம் அது குறித்துத் தீர்ப்பு வழங்கட்டும்."
திமுகவை ஓர் எதிர்க்கட்சியாக நேருக்கு நேர் எதிர்கொள்ளத் துணிவில்லாமல், அரசு இது போன்ற அடக்குமுறைக் கையாடல்களில் ஈடுபடுவது சட்டத்திற்குப் புறம்பானது.
நாளை தொடங்கவிருக்கும் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பங்கேற்பதைத் தடுக்கும் ஒரே நோக்கத்திற்காகவே அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இது ஆளுங்கட்சியின் வெளிப்படையான பயத்தையும் கோழைத்தனத்தையுமே காட்டுகிறது என காட்டமாக பதிவிட்டுள்ளார்.
உதயநிதி ஸ்டாலினின் கைது நடவடிக்கையைக் கண்டித்து திமுக எம்பிக்கள் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில், தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் திமுக தொண்டர்கள் சாலை மறியல் மற்றும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் தொடங்கவுள்ள சூழலில், ஆளுங்கட்சியின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பையும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.