தமிழக செய்திகள்

2029 நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் மாற்றத்தை விரும்பும் 64 கோடி வாக்காளர்கள்: அண்ணாமலை கணிப்பு!

பாரம்பரிய அரசியல் வழிகளிலிருந்து விலகி, வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் தொலைநோக்குக் பார்வை கொண்ட தலைமைக்கே மக்கள் முன்னுரிமை அளிப்பார்கள்.
Annamalai
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'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் சார்பில், ஆகஸ்ட் மாதத்தைச் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு மாதமாகக் கடைப்பிடிப்பதன் ஒரு பகுதியாக, சென்னையில் இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி பிரம்மாண்ட விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது. இந்த அமைப்பின் நிறுவனர் அண்ணாமலை தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தப் பேரணியில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்களும் பொதுமக்களும் திரளாக பங்கேற்றனர்.

பேரணியின் நிறைவில் நடைபெற்ற விழிப்புணர்வு கூட்டத்தில் பேசிய அண்ணாமலை, நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான வாக்காளர்கள் மாற்றத்தை எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்திய அரசியல் களம் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சியை நோக்கி நகர்ந்து வரும் நிலையில், வரவிருக்கும் 2029 நாடாளுமன்றப் பொதுத்தேர்தல் குறித்த அண்ணாமலையின் கணிப்பு அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.

ரசியல் மாற்றம்

செய்தியாளர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே உரையாற்றிய அண்ணாமலை, 2029-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தேர்தலில் கிட்டத்தட்ட 64 கோடி வாக்காளர்கள் பெரும் மாற்றத்தை விரும்புவார்கள் என்று குறிப்பிட்டார். நாட்டின் தற்போதைய அரசியல் சூழல், மக்களின் தேவைகள் மற்றும் எதிர்காலக் கனவுகளை மையமாகக் கொண்டு வாக்காளர்கள் தங்களது தீர்ப்பை அளிப்பார்கள் என்று அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

எதிர்கால அரசியல்

பாரம்பரிய அரசியல் வழிகளிலிருந்து விலகி, வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் தொலைநோக்குக் பார்வை கொண்ட தலைமைக்கே மக்கள் முன்னுரிமை அளிப்பார்கள் என அவர் சுட்டிக்காட்டினார். இளைஞர்கள் மற்றும் புதிய வாக்காளர்களின் பங்களிப்பு இந்த மாற்றத்தில் மிக முக்கியமான காரணியாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்ட அவர், 2029 தேர்தல் இந்திய அரசியலில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்கும் என உறுதியாகத் தெரிவித்தார்.

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