2019-ல் இருந்து வெளிநாட்டிற்கு தப்பி ஓடிய குற்றவாளிகள் 274 பேர் இந்தியா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர்- மத்திய அரசு

பயங்கரவாதிகள், கேங்ஸ்டர்ஸ், பொருளாதார குற்றவாளிகள், குழந்தைகளுக்கு எதிராக வன்கொடுமை குற்றவாளிகள் என பல்வேறு குற்ற வழக்கில் சிக்கி வெளிநாட்டுக்கு தப்பி ஓடியவர்களில், 2019-ல் இருந்து 274 பேர் இந்தியா கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் இருந்து வெளியே சென்றுவிட்டால், இந்திய சட்டத்தின் மூலம் தங்களை பிடிக்க முடியாது என்றும் அவர்களில் சிலர் நினைத்துள்ளனர். சிலர் தங்களுடைய பெயர்களை மாற்றியுள்ளனர். புதிய அடையாளங்களை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். தாங்கள் நீதியிலிருந்து தப்பித்துவிட்டதாக நம்பி, பலர் பல ஆண்டுகளாக வெளிநாடுகளில் தலைமறைவாக வாழ்ந்தனர்.
ஆனால், இந்தியாவில் குற்றம் செய்து வெளிநாட்டிற்கு தப்பி ஓடியவர்களை கைது செய்ய மத்திய அரசு வெளிநாட்டு அரசுகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, சட்டத்தில் திருத்தங்கள் செய்து நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது.
இதன்மூலம் 2019-ல் இருந்து 36 நாடுகளில் இருந்து 274 பேரை இந்தியாவிற்கு கொண்டு வந்துள்ளோம் என்று இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
62 பேர் கொலை, திருட்டு போன்ற சம்பவங்களில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள். 53 பேர் பாலியல் வன்கொடுமை, பாலியல் தாக்குதல் மற்றும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள்.
2 பேர் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்கள், குண்டர் வலையமைப்புகள் மற்றும் மிரட்டிப் பணம் பறித்தல் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையவர்கள். அதே சமயம் 17 பேர் பயங்கரவாதம், தேசவிரோத நடவடிக்கைகள் மற்றும் போதைப்பொருள் பயங்கரவாதம் ஆகியவற்றுக்காக தேடப்பட்டவர்கள். இந்தப் பட்டியலில் ஆட்கடத்தல், கடத்தல், போதைப்பொருள் குற்றங்கள், இணையவழிக் குற்றங்கள், கடத்தல், கள்ள நோட்டு மோசடி மற்றும் நிதி மோசடி ஆகியவற்றில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட தப்பியோடியவர்களும் அடங்குவர்.
இந்தியா 2019-ல் ஒன்பது தலைமறைவுக் குற்றவாளிகளையும், 2020-ல் ஏழு பேரையும் அழைத்து வந்தது. அதன்பின்னர் இவர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக அதிகரித்து, 2021-ல் 23 ஆகவும், 2022-ல் 40 ஆகவும், 2023-ல் 37 ஆகவும், 2024-ல் 43 ஆகவும், 2025-ல் 70 ஆகவும் உயர்ந்தது. 2026-ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாத இறுதிக்குள், மேலும் 45 தலைமறைவு குற்றவாளிகள் மீண்டும் அழைத்து வரப்பட்டிருந்தனர்.