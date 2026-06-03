புதுச்சேரி

புதுவை ரெயில்கள் ரத்து

ரெயில் புதுவை, விழுப்புரம் இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது என தெற்கு ரெயில்வே திருச்சி மண்டல மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி வினோத் தெரிவித்துள்ளார்.
புதுவை ரெயில்கள் ரத்து
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பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக புதுவைக்கு வந்து சேரும் ரெயிலும், புதுவையில் லிருந்து புறப்படும் ரெயிலும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி திருப்பதியிலிருந்து அதிகாலை 4.10க்கு புறப்படும் திருப்பதி- புதுவை மெமு விரைவு ரெயில் வரும் 6, 10 தேதிகளில் விழுப்புரத்துடன் நிறுத்தப்படும். இந்த தேதிகளில் திருப்பதி- விழுப்புரம் சந்திப்பு வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.

புதுவையிலிருந்து பிற்பகல் 3.35 மணிக்கு இயக்கப்படும் புதுச்சேரி-சென்னை எழும்பூர் மெமு பயணிகள் ரெயில் விழுப்புரத்திலிருந்து 6, 10ம் தேதிகளில் பிற்பகல் 4.30 மணிக்கு இயக்கப்படும். இந்த ரெயில் புதுவை, விழுப்புரம் இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது என தெற்கு ரெயில்வே திருச்சி மண்டல மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி வினோத் தெரிவித்துள்ளார்.

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