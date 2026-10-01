ரெயில்-நடைமேடை இடையே சிக்கிய பெண் மீட்பு

பாதுகாப்பு பணயில் இருந்த ரெயில்வே பாதுகாப்பு துறை சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மகேஷ் குமார் ஹரித்வால், காவலர்கள் பிரவேஷ் குமார் மற்றும் பசந்த் ஆகியோர் உடனடியாக விரைந்து செயல்பட்டு, அவசரகால சங்கிலியை இழுத்து ரெயிலை நிறுத்தினர்.
உத்தரப் பிரதேசத்தில் உள்ள பிரயாக்ராஜ் ரெயில் நிலையத்தில் பிரயாக்ராஜ் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் 1-ஆம் நடைமேடையில் இருந்து புறப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. அப்போது ரெயிலில் இருந்து இறங்க முயன்ற பெண் ஒருவர் கட்டுப்பாட்டை இழந்து, ரெயிலுக்கும் நடைமேடைக்கும் இடையில் விழுந்தார்.
அங்கு பாதுகாப்பு பணயில் இருந்த ரெயில்வே பாதுகாப்பு துறை சப்-இன்ஸ்பெக்டர் மகேஷ் குமார் ஹரித்வால், காவலர்கள் பிரவேஷ் குமார் மற்றும் பசந்த் ஆகியோர் உடனடியாக விரைந்து செயல்பட்டு, அவசரகால சங்கிலியை இழுத்து ரெயிலை நிறுத்தினர்.
பின்னர், அந்த பெண்ணை பாதுகாப்பாக மீட்டனர். மீட்புப் பணிகள் சுமார் 5 நிமிடங்களில் நிறைவடைந்தன. ரெயில் நிலையத்தில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் இந்தச் சம்பவம் பதிவாகியுள்ளது. விபத்தைக் கண்ட பணியாளர்கள் நொடிப்பொழுதில் செயல்பட்டு, அப்பெண்ணின் உயிரைக் காப்பாற்றுவதை அந்தக் காணொளிக் காட்சிகள் காட்டுகின்றன. இந்த வீடியோ காட்சி சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.