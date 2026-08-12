வாட்ஸ்அப் ரகசிய குறியீடுகள் மூலம் இயங்கிய மும்பை பிக்பாக்கெட் அடிக்கும் கும்பல் சிக்கியது!

மும்பையில் 'தக்கா கேங்' என்ற பெயரில் செயல்பட்டு வந்த பாக்கெட் அடிக்கும் திருட்டுக் கும்பலை எம்.ஐ.டி.சி காவல் துறையினர் வெற்றிகரமாகக் கைது செய்துள்ளனர். இந்த கும்பல் தங்களது அன்றாட திருட்டுச் சம்பவங்களை நடத்துவதற்கும், காவலர்களிடம் இருந்து தப்பிப்பதற்கும் மிகவும் புதுமையான முறையில் வாட்ஸ்அப் ரகசிய குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தி வந்தது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
மேற்கு மண்டல துணை காவல் ஆணையர் தத்தா நளவாடே தலைமையில் நடைபெற்ற விசாரணையில், இக்கும்பலின் தலைவன் தினமும் காலையில் உறுப்பினர்களுக்கு வாட்ஸ்அப் வழியாக ஒரு புதிய குறியீட்டுச் சொல்லை அனுப்புவது வழக்கம் எனத் தெரியவந்துள்ளது. "அங்கிள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்" அல்லது "இன்று வானிலை எப்படி இருக்கிறது?" போன்ற சாதாரண உரையாடல்கள் போல் தோன்றும் சொற்களே இவர்களின் ரகசிய குறியீடுகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்தக் குறியீடுகளின் முதன்மை நோக்கம் திருட்டைத் திட்டமிடுவது அல்ல, மாறாகக் கும்பலின் உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்களா அல்லது யாராவது காவல்துறையிடம் பிடிபட்டுள்ளனரா என்பதை உறுதி செய்வதே ஆகும். உறுப்பினர்களிடம் இருந்து எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்பதற்கான பதில் வந்த பின்னரே, அன்றைய தினம் எந்த வழித்தடப் பேருந்துகளில் திருட வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்வார்கள்.
இந்தக் கும்பல் 4 முதல் 5 உறுப்பினர்களைக் கொண்டு இயங்கியுள்ளது. பேருந்துகளில் ஏறும் இவர்கள் தங்களுக்குள் பேசிக் கொள்ளாமல், இரண்டு அல்லது மூன்று பேர் கூட்ட நெரிசலை உருவாக்கி பயணிகளின் கவனத்தைத் திசைதிருப்புவார்கள். அந்த சமயத்தில் "மெஷின்" என்று அழைக்கப்படும் முதன்மைத் திருடன், பயணிகளின் பாக்கெட்டில் இருக்கும் செல்போன்கள் மற்றும் பணப்பைகளை நைசாகத் திருடி விடுவான். திருட்டு முடிந்ததும் அனைவரும் வெவ்வேறு பேருந்து நிறுத்தங்களில் இறங்கி தப்பிச் செல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தனர்.
காவல்துறையினர் நடத்திய சோதனையில் இக்கும்பலிடமிருந்து ரூ.90,000 முதல் ரூ.1.5 லட்சம் வரை மதிப்புள்ள 135 உயர்ரக ஸ்மார்ட்போன்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. ஐபோன் மாடல்களை அன்லாக் செய்வது மிகவும் கடினம் என்பதாலும், வங்கதேசம் மற்றும் நேபாளப் பகுதி கறுப்புச் சந்தைகளில் அவற்றிற்கு குறைந்த விலையே கிடைப்பதாலும், ஐபோன்களைத் திருடுவதை இவர்கள் திட்டமிட்டுத் தவிர்த்து வந்ததாகக் காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
அந்தேரி பகுதியில் இரண்டு கும்பல் உறுப்பினர்களைக் காவல் துறையினர் கைது செய்த உடனடியாக, எஞ்சிய உறுப்பினர்கள் நவி மும்பையில் உள்ள ஜூய்நகர் பகுதிக்குத் தங்களது இருப்பிடத்தை மாற்றி தலைமறைவாகினர். தற்போது இச்சம்பவம் தொடர்பாகக் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.