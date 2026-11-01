அசத்தலான சிறப்பம்சங்களுடன் உருவாகும் இந்தியாவின் முதல் புல்லெட் ரெயில்

உள்கட்டமைப்பு துறையில் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க மைல்கல்லாக, மும்பை-அகமதாபாத் அதிவேக ரயில் (MAHSR) வழித்தடத்திற்காக உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்படும் தனது முதல் அதிவேக புல்லட் ரயிலை இந்தியா அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.
பெங்களூருவில் உள்ள பாரத் எர்த் மூவர்ஸ் லிமிடெட் ஆலையில் உற்பத்தி பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. வெளிநாட்டு தொழில்நுட்ப பரிமாற்றங்களை முழுமையாக சார்ந்திருக்கும் நிலையில் இருந்து விடுபட்டு, நாட்டின் தனித்துவமான காலநிலை மற்றும் செயல்பாட்டு நிலைமைகளை தாங்கும் வகையில் இந்திய பொறியாளர்கள் இந்த ரெயிலை பிரத்தியேகமாக வடிவமைத்துள்ளனர்.
இந்த புல்லட் ரயில், மணிக்கு அதிகபட்சமாக 280 கி.மீ. சோதனை வேகத்தை எட்டும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் செயல்பாட்டு வேகத்தில் மணிக்கு 249 கி.மீ. வேகத்தில் இயங்கும். இந்த ரயிலின் மொத்த நீளம் 202 மீட்டராக இருக்கும், இதில் நான்கு மோட்டார் பெட்டிகள் மற்றும் நான்கு டிரெய்லர் பெட்டிகள் உட்பட எட்டு பெட்டிகள் இடம்பெறும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இரண்டு இருக்கைகள் உட்பட, இந்த ரெயிலில் 557 பயணிகளை ஏற்றி செல்ல முடியும்.
இந்த ரெயிலில், 3x2 இருக்கை வசதி கொண்ட ஏழு சாதாரண வகுப்பு பெட்டிகளும், 2x2 இருக்கை வசதி கொண்ட ஒரு உயர்நிலை வகுப்பு பெட்டியும் இருக்கும். ஓட்டுநரின் அறைகள் ரெயிலின் இருபுறமும் அமைந்திருக்கும். எதிர்கால செயல்பாடுகளுக்காக, எட்டு பெட்டிகள் கொண்ட இரண்டு தொடர்வண்டிகளை இணைத்து 16 பெட்டிகள் கொண்ட தொடர்வண்டியாகவும் உருவாக்கலாம்.
பயணிகளின் வசதிக்காக இந்த ரெயில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் உட்புறங்கள், இந்தியர்களின் உடல் அளவியல் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, உடற்கூறியல் ரீதியாக வடிவமைக்கப்பட்டு, விசாலமான இருக்கைகள் மற்றும் தாராளமான கால் வைக்கும் இடத்தை கொண்டுள்ளன.
மேலும், இந்த ரெயில் சமதளத்தில் ஏறும் வசதியையும், மாற்றுத்திறனாளி பயணிகளுக்கான (திவ்யாங்ஜான்/பிஆர்எம்) பிரத்யேக இருக்கைகளையும் வழங்கும். அதே சமயம், ஒரே துண்டான, மூடப்பட்ட நடைபாதையானது, பயணிகள் பெட்டிகளுக்கு இடையில் மென்மையாகவும் வசதியாகவும் நடந்து செல்ல அனுமதிக்கிறது.
ஒவ்வொரு இருக்கை வரிசையிலும் அமைந்துள்ள அகலமான ஜன்னல்கள் வழியாகப் பயணிகள் ரம்மியமான காட்சிகளைக் கண்டு ரசிக்கலாம். இந்த ரயில், நவீன LED உட்புற விளக்குகளால் ஒளிரூட்டப்பட்டிருக்கும். மேலும், இதன் மேல்புற ரேக்குகளுடன், பெரிய அளவிலான சாமான்களுக்காக தரையில் பொருத்தப்பட்ட பிரத்யேக ஸ்டாண்டுகளும் இருக்கும்.
மடிக்கணினிகள் மற்றும் மொபைல் சாதனங்களுக்கான தனித்தனி பவர் அவுட்லெட்டுகள் மூலம் பயணிகள் பயணத்தின்போதும் இணைப்பில் இருப்பார்கள்.
இந்த ரெயிலில் பயணிகள் பயணத்தின் போது தகவல்களை தெரிந்துகொள்ள உதவும் வகையில், விரிவான பயணிகள் தகவல் அமைப்பு இடம்பெற்றிருக்கும். பெட்டிகளுக்குள் பொருத்தப்பட்டுள்ள எல்.சி.டி. திரைகள் மூலம் ஆங்கிலம், இந்தி மற்றும் அந்தந்த பிராந்திய மொழிகளில் தகவல்கள் வழங்கப்படும்.
பயணிகளுக்கு உதவும் வகையில், பொது அறிவிப்பு அமைப்பு மற்றும் தானியங்கி அறிவிப்பு வசதிகள் மூலம் அவ்வப்போது தகவல்கள் தெரிவிக்கப்படும். பயணத்தின் போது தொடர்ந்து இணைப்பில் இருக்க, அதிவேக வைஃபை வசதியுடன் கூடிய என்டர்டெயின்மென்ட் சிஸ்டம் இருக்கும்; இதன் மூலம் பயணிகள் முன்பே பதிவேற்றப்பட்ட பொழுதுபோக்கு உள்ளடக்கங்களை ரசிக்கலாம்.
மேலும், அவசர காலங்களில் ரெயில் பணியாளர்களுடன் தொடர்புகொள்ள ஏதுவாக, பயணிகள் பெட்டிகளிலும் இணைப்புப் பகுதிகளிலும் அவசர கால தொடர்பு சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.
அனைவருக்கும் ஏற்ற வகையில், ரயிலின் தரைப்பகுதி நடைமேடையின் உயரத்திற்கு ஏற்ப அமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது பயணிகள் சிரமமின்றி ரெயிலுக்குள் ஏற உதவுகிறது. மேலும், கதவுகளில் உள்ள நீட்டிக்கக்கூடிய படிக்கட்டுகள் (Retractable Footsteps), ரயிலுக்கும் நடைமேடைக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியை குறைக்கின்றன.
மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிதாக பயன்படுத்தும் வகையில் கதவுகள் மற்றும் கழிப்பறைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன; பார்வைத்திறன் குறைபாடுள்ளவர்களுக்காக பிரெய்லி (Braille) குறியீடுகள் கொண்ட தகவல் பலகைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆண்டு முழுவதும் பயணத்தை இனிமையாக்க, ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் இரண்டு அலகுகளைக் கொண்ட ஏர் கண்டிஷனிங் (HVAC) அமைப்பு பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இது ஆண்டு முழுவதும் வசதியான வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதத்தைப் பராமரிக்க உதவும்.
இரைச்சலைக் குறைக்க, ரயிலின் உடல் அமைப்பு மற்றும் தரைப்பகுதியில் சவுண்ட் இன்சுலேஷன் வசதிகளும், சத்தத்தை கட்டுப்படுத்தும் கோட்டிங் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த ரயில் 25 kV ஏசி மின்சார அமைப்பில் இயங்கும். ஆற்றலை சேமிக்க, இதில் 'ஸ்மார்ட் ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங்' அமைப்பு உள்ளது. ரெயில் வேகத்தை குறைக்கும்போது உருவாகும் ஆற்றலை இது மீண்டும் மின் கட்டமைப்பிற்கு அனுப்புகிறது, இதனால் ஒட்டுமொத்த பயணமும் ஆற்றல் திறன் கொண்டதாக மாறுகிறது.