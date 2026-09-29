"விற்பனைக்கு வந்த கிராமம் : விலை - தண்ணீர்!"

மகாராஷ்டிர மாநிலம் சோலாப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள துளசி கிராம மக்கள், பல ஆண்டுகளாகத் தொடரும் கடுமையான குடிநீர் பற்றாக்குறையைக் கண்டித்து, தங்கள் கிராம எல்லையில் "கிராமம் விற்பனைக்கு, விலை: தண்ணீர்" என்ற பதாகையை வைத்து போராட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
சுமார் 7,000 மக்கள் வசிக்கும் இக்கிராமத்தில், போதிய மழையின்மை காரணமாகக் கிணறுகளும், விவசாய நிலங்களும் முற்றிலுமாக வறண்டுவிட்டன. கிராம மக்கள் தங்களின் அன்றாடத் தேவைக்குத் தண்ணீர் லாரிகளை மட்டுமே நம்பியிருக்க வேண்டிய அவலநிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பை மட்டுமே வாழ்வாதாரமாகக் கொண்ட இக்கிராமத்தில் நிலவும் கடுமையான தண்ணீர் பற்றாக்குறை காரணமாக, இந்த ஊர் இளைஞர்களுக்குப் பெண் கொடுக்க யாரும் முன்வருவதில்லை. இதனால் கிராமத்தில் சுமார் 350 இளைஞர்களுக்குத் திருமணம் ஆகாமல் இருப்பதாகக் கிராமத் தலைவர் சரத் மோர் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.
இக்கிராமத்தின் அருகே 'சினா-மாதா நீர் தூக்கு பாசனத் திட்டம்' என்ற திட்டத்தின் கால்வாய்கள் கடந்து சென்றாலும், அதன் பயன் துளசி கிராமத்திற்கு முழுமையாகக் கிடைக்கவில்லை.
இத்திட்டத்தின் 7 மற்றும் 8-வது மதகுகளுக்கு அருகே உள்ள சுமார் 800 மீட்டர் அகழ்வாராய்ச்சிப் பணிகள் கடந்த 26 ஆண்டுகளாக அரைகுறையாக நிற்பதே இதற்குக் காரணம் என மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.
மத்திய அரசின் 'ஜல் ஜீவன் மிஷன்' திட்டத்தின் கீழ் இங்கு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும், உள்ளூர் நீர் ஆதாரங்கள் அனைத்தும் வறண்டுவிட்டதால் அத்திட்டத்தாலும் மக்களுக்கு எந்தப் பயனும் கிடைக்கவில்லை.
கிராமத்தில் உள்ள 14 குளங்களும், கிணறுகளும் முற்றிலுமாக வறண்டு காணப்படுகின்றன.
அரசாங்கத்தின் வெற்று வாக்குறுதிகளால் ஏமாற்றமடைந்த கிராம மக்கள், கடந்த செப்டம்பர் 14 முதல் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தைத் தொடங்கினர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, மாதா வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு பாத்திரங்களை அடித்து 'தாலி-நாத்' என்ற சத்தம் எழுப்பும் போராட்டத்தையும் நடத்தினர்.
கடந்த ஜனவரி மாதம், இத்திட்டத்தின் கீழ் மூடிய குழாய் மூலம் தண்ணீரைத் துளசி கிராமத்தின் பவானி தொட்டிக்குக் கொண்டுவர 90 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
கிருஷ்ணா பள்ளத்தாக்கு மேம்பாட்டுக் கழகமும் இதற்கான ஒப்புதலை வழங்கியிருந்தது. இருப்பினும், நிதி ஒதுக்கீடு குறித்த அறிவிப்பு வெறும் பேச்சளவிலேயே உள்ளதாகவும், களத்தில் எந்தவொரு ஆக்கப்பூர்வமான பணிகளும் தொடங்கப்படவில்லை என்றும் கிராம மக்கள் கூறுகின்றனர்.
இது குறித்து மாநில வேளாண் துறை அமைச்சர் தத்தாத்ரே பர்னே செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், இக்கிராமத்தின் நிலையை அரசு உணர்ந்துள்ளதாகவும், துளசி கிராம மக்களின் தண்ணீர் பிரச்சினையைத் தீர்க்க மாநில அரசு சாத்தியமான அனைத்து உதவிகளையும் செய்யும் என்றும் உறுதி அளித்துள்ளார்.
இருப்பினும், தங்களுக்குத் தற்காலிக தீர்வுகள் தேவையில்லை என்றும், தண்ணீர்ப் பிரச்சினைக்கு நிரந்தரத் தீர்வு கிடைக்கும் வரை தங்களின் இந்த "கிராம விற்பனைப் போராட்டம்" தொடரும் என்றும் கிராம மக்கள் திட்டவட்டமாக அறிவித்துள்ளனர்.