பில்டர் காபி போட்டு நுரை பொங்க வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கினார் மத்திய மந்திரி.
பெங்களூருவில் உள்ள ராமேஸ்வரம் கபே உணவகத்துக்குச் சென்ற மத்திய தகவல் தொடர்புத்துறை மந்திரி ஜோதிராதித்ய சிந்தியா தோசை சுட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகியது.
மத்திய தகவல் தொடர்புத்துறை மந்திரி ஜோதிராதித்ய சிந்தியா நேற்று பெங்களூரு வந்தார். இவர் அங்குள்ள ராமேஸ்வரம் கபே உணவகத்துக்குச் சென்றார்.
அதன் சமையலறைக்குச் சென்ற சிந்தியா வாடிக்கையாளர்கள், சமையல்காரர்ள் முன்னிலையில் மாவை ஊற்றி, சுடச்சுட தோசை சுட்டார். அதன்பின், அவரே அந்த தோசையை வாடிக்கையாளர்களுக்கு பரிமாறினார். அதைத் தொடர்ந்து பில்டர் காபி போட்டு நுரை பொங்க வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கினார்.
இதுதொடர்பான வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராமில் மத்திய மந்திரி ஜோதிராதித்ய சிந்தியா பகிர்ந்துள்ளார். அதில், பெங்களூரு வந்தால் ராமேஸ்வரம் கபே வராமல் இருக்க மாட்டேன். அங்கு சென்று தோசை சுட்டேன். வெளியில் இருந்து பார்ப்பதற்கு தோசை சுடுவது எளிதாகத் தோன்றலாம். ஆனால் அதன் பின்னணியில் கடின உழைப்பு உள்ளது என பதிவிட்டுள்ளார்.
மத்திய மந்திரி தோசை சுட்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியது.