இந்தியா

இருமுறை எம்.பி.யாக இருந்தவரின் பெயர் எஸ்.ஐ.ஆர்.-க்கு பிறகு இடம்பெறாததால் அதிர்ச்சி

தேவையான ஆவணங்களையும் சமர்ப்பித்துவிட்டதாக டாக்டர் காந்தி மேலும் கூறினார்.
Dharamvira Gandhi
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பாட்டியாலாவின் இருமுறை நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்த டாக்டர் தரம்வீர காந்தியின் பெயர், சிறப்பு தீவிர திருத்த (SIR) பணிகளுக்கு பிறகு பஞ்சாபின் வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை என்று தெரியவந்துள்ளது.

முன்னதாக ஆம் ஆத்மி கட்சி சார்பில் பாட்டியாலா தொகுதியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர், "என்னுடைய வாக்கு உட்பட என் குடும்பத்தினரின் வாக்குகள் வாக்காளர் பட்டியலில் இல்லை" என்று கூறினார்.

பெயர்கள் இடம்பெறவில்லை:

அவர் மேலும் கூறுகையில், "நான் சுமார் 2000-ஆம் ஆண்டு முதல் இந்த முகவரியில் வசித்து வருகிறேன். நான் மூன்று மக்களவைத் தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு, அவற்றில் இரண்டில் இதே வீட்டில் இருந்துதான் வெற்றி பெற்றுள்ளேன்.

அனைத்து அதிகாரப்பூர்வ பதிவுகளிலும் இதுவே எனது நிரந்தர முகவரியாக இருந்து வருகிறது. அப்படி இருந்தும், எனது பெயர் மற்றும் எனது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களும் வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை" என்றார்.

இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் தனது மற்றும் தனது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் மீண்டும் சேர்க்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக, தாம் ஏற்கனவே ஆட்சேபனைகளை எழுப்பி, தேவையான ஆவணங்களையும் சமர்ப்பித்துவிட்டதாக டாக்டர் காந்தி மேலும் கூறினார்.

ஆதாரங்கள் சமர்பிப்பு:

"நேற்று, எனக்கும், என் மனைவி ஜகதம்பா கௌஷல், என் மகன் நிவேந்து பிரஷார் மற்றும் என் மகள் ரோகிணி பிரஷார் ஆகியோருக்குமான கடவுச்சீட்டு, 10-ஆம் வகுப்பு சான்றிதழ் மற்றும் பிற தொடர்புடைய ஆவணங்களை ஆதாரமாக மாவட்ட ஆட்சியர்-மற்றும்-மாவட்டக் கல்வி அதிகாரி அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்தேன்," என்று அவர் கூறினார்.

கிடைத்துள்ள தகவல்களின்படி, பஞ்சாபில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் செயல்பாட்டின்போது டாக்டர் காந்தி சமர்ப்பித்த ஆவணங்களும், 2003-ஆம் ஆண்டு வாக்காளர் பட்டியலில் உள்ள அவரது விவரங்களும் பொருந்தவில்லை என்று அவருக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவரது தனிப்பட்ட வழக்கு குறித்து அதிகாரிகள் இன்னும் எதிர்வினையாற்றவில்லை. வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் தங்கள் பெயர்கள் இடம்பெறாத குடிமக்கள், அதற்கான உறுதிமொழி பத்திரம் மற்றும் துணை ஆவணங்களுடன், ஆகஸ்ட் 13 முதல் செப்டம்பர் 12 வரை தங்கள் கோரிக்கைகளை சமர்ப்பிக்கலாம்.

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எம்பி தரம்வீர காந்தி
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