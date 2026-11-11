ஜம்மு-காஷ்மீரின் கிஷ்ட்வாரில் இரண்டு சிறப்பு காவல் அதிகாரிகள் மாயம்; தேடுதல் பணி தீவிரம்

ஜம்மு-காஷ்மீரின் கிஷ்ட்வார் மாவட்டத்தில், மலைப்பாங்கான பகுதியில் பணியாற்றி வந்த இரண்டு சிறப்பு காவல் அதிகாரிகள் (SPOs) காணாமல் போயுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
ராஷ்பால் குமார் மற்றும் பாபி சந்த் ஆகிய அந்த அதிகாரிகள், உள்ளூர் காவல்துறையின் சிறப்பு செயல்பாட்டுப் பிரிவில் (SOG) பணியாற்றி வந்தனர். மலை மாவட்டமான கிஷ்ட்வாரின் தொலைதூரப் பகுதியான டச்சான்-மார்வா பகுதியில் அவர்கள் காணாமல் போயுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காணாமல் போன அதிகாரிகளைக் கண்டறிய, அப்பகுதியில் தீவிர தேடுதல் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
காணாமல் போன நபர்கள் பாபி சந்த் (57) மற்றும் ராஷ்பால் குமார் (45) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் இருவரும் டச்சானில் உள்ள கியார் கிராமத்தில், உள்ளூர் காவல்துறையின் சிறப்பு செயல்பாட்டுக் குழுவில் (SOG) பணியாற்றி வந்தவர்கள் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இவர்கள் இருவரும் கியார் முகாமில் இருந்து தர்ணா-மர்வா பகுதியில் உள்ள ராணுவ முகாம் ஒன்றிற்குச் சென்று கொண்டிருந்த போது, இலக்கை அடைய தவறியுள்ளனர். ஆரம்பத்தில் இவர்களது அலைபேசிகள் பயன்பாட்டில் இருந்தன, ஆனால் பின்னர் அவை அணைக்கப்பட்டன. இது அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்பது குறித்த கவலையை ஏற்படுத்தியது.
இவர்கள் காணாமல் போனதைத் தொடர்ந்து, காவல்துறையும் ராணுவத்தின் 'ராஷ்டிரிய ரைபிள்ஸ்' பிரிவும் இணைந்து, அவர்களை கண்டறியும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளன.
பாதுகாப்பு படையினர் அப்பகுதியை சுற்றியுள்ள கடினமான மலைப்பாங்கான காடுகளில் தேடுதல் பணியை தொடங்கியுள்ளனர். அவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்பதையும், அவர்கள் காணாமல் போனதற்கான சூழல் என்ன என்பதையும் கண்டறியும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
உண்மைகள் தெரியவரும் வரை, இந்தச் சம்பவத்தை பயங்கரவாதச் செயல்களுடன் தொடர்புபடுத்துவது அவசரமான முடிவாகிவிடும் என்று அவர்கள் கூறினர்.
இருப்பினும், இந்த சம்பவம் மலைப்பாங்கான அந்த மாவட்டத்தில் நிலவும் பாதுகாப்பு சூழல் குறித்த கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளாக இப்பகுதியில் பயங்கரவாதம் தொடர்பான பல சம்பவங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.
கிஸ்த்வார் மாவட்டத்தில் உள்ள தொலைதூர மற்றும் காடுகள் நிறைந்த பகுதிகளில் எஞ்சியிருக்கும் பயங்கரவாதிகளை ஒழிப்பதற்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தொடர்ச்சியான பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளால், பல தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டுள்ளனர்; இது மாவட்டத்தில் அவர்களின் இருப்பை கணிசமாகக் குறைத்துள்ளது.
இருப்பினும், இப்பகுதியின் கடினமான நிலப்பரப்பும், பரந்து விரிந்த காடுகளும் பாதுகாப்பு அமைப்புகளுக்குத் தொடர்ந்து சவாலாகவே உள்ளன என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.