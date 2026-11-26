உலகப் புகழ்பெற்ற திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு சென்னையைச் சேர்ந்த ஜெயின் தம்பதியினர் ரூ.206 கோடி மதிப்பிலான 121 கிலோ தங்க ஆபரணங்களை காணிக்கையாக வழங்கியுள்ளனர்.
சென்னையைச் சேர்ந்த வர்தமான் மற்றும் ராதிகா ஜெயின் தம்பதியினர், ஆந்திரப் பிரதேச முதலமைச்சர் என்.சந்திரபாபு நாயுடு முன்னிலையில் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான அர்ச்சகர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளிடம் இந்தப் பொக்கிஷங்களை முறைப்படி ஒப்படைத்தனர். காணிக்கையாக வழங்கப்பட்ட பொருட்களில் வைரங்கள் பதிக்கப்பட்ட விலைமதிப்பற்ற தங்க நகைகளும் அடங்கும். இது திருப்பதி கோவில் வரலாற்றில் வழங்கப்பட்ட மிக முக்கியமான மற்றும் பிரம்மாண்டமான காணிக்கைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நிகழ்வில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, நன்கொடையாளர்களுக்குத் தனது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொண்டார். இது குறித்து அவர் கூறுகையில், ஏழுமலையானுக்கு ரூ.206 கோடி மதிப்பிலான தங்க ஆபரணங்களை காணிக்கையாக வழங்கியிருப்பது ஒரு அசாதாரணமான பக்தியின் வெளிப்பாடு என்றும், தெய்வீக உந்துதலின் பேரிலேயே இந்த காணிக்கையை வழங்கியதாக அந்தத் தம்பதியினர் தன்னிடம் தெரிவித்ததாகவும் குறிப்பிட்டார்.
ஸ்ரீ கிருஷ்ணதேவராயர் காலம் முதல் பல்லவர்கள், சோழர்கள், சேரர்கள், பாண்டியர்கள், மைசூர் மற்றும் மராட்டிய மன்னர்கள் எனப் பல தலைமுறைகளாக பக்தர்களும் ஆட்சியாளர்களும் இக்கோவிலுக்கு விலைமதிப்பற்ற ஆபரணங்களை வழங்கி வளப்படுத்தியுள்ளதை முதல்வர் நினைவுகூர்ந்தார். அலிபிரி குண்டுவெடிப்புத் தாக்குதலில் இருந்து ஏழுமலையானின் அருளாலேயே தான் உயிர் பிழைத்ததாகவும் அவர் தனது சொந்த அனுபவத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
கோவிலின் புனிதத்தைக் காக்கவும், பசுப் பாதுகாப்பு, வேத பாரம்பரியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்கு முன்னுரிமை அளிக்கவும் தேவஸ்தான நிர்வாகத்தை முதல்வர் கேட்டுக்கொண்டார். மேலும், 'விருட்சோ கோவிந்தம்' பசுமைத் திட்டத்தை ஊக்குவிக்கவும், தேவஸ்தான ஆதரவுடன் ஆந்திரா முழுவதும் 5,000 கோவில்களைக் கட்டவும் திட்டமிட்டுள்ளதாக அவர் அறிவித்தார். அன்னதானம், சுகாதாரம் மற்றும் கல்வித் திட்டங்களை அரசு வலுப்படுத்தும் என்று கூறிய அவர், வசதி படைத்தவர்கள் இந்த சென்னை தம்பதியைப் பின்பற்றி தங்களது செல்வத்தை சமூக நலனுக்கும் ஆன்மீகப் பணிகளுக்கும் பயன்படுத்த முன்வர வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தார்.