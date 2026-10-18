டைகர் ஷெராஃப் கொலை முயற்சி: தீவிர விசாரணை நடத்த 15 குழுக்கள் அமைப்பு - தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ்

நடிகர் டைகர் ஷெராஃபை குறிவைத்து மும்பை ஜூஹூவில் சமீபத்தில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த நிலையில், கொலை முயற்சி சம்பவம் குறித்து மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் தேவேந்திர ஃபட்னாவிஸ் தீவிர விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மேலும், டைகர் ஷெராஃப் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்ட சம்பவம் குறித்த விசாரணையில் 15 குழுக்கள் ஈடுபடுவதாக கூறப்படுகிறது. தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கவும், விசாரணையை விரைவுபடுத்தவும் ஃபட்னாவிஸ் காவல்துறை ஆணையரிடம் வலியுறுத்தியதாக தெரிகிறது.
மும்பையின் ஜூஹூவில், பாலிவுட் நடிகர் டைகர் ஷெராஃபை மூன்று மர்ம நபர்கள் மோட்டார்சைக்கிளில் கடந்து சென்று, அவர் மீதும் அவரது ஓட்டுநர் மீதும் துப்பாக்கியால் சுட்டதாக கூறப்படுகிறது. இந்த துப்பாக்கி சூட்டில் டைகர் ஷெராஃபின் ஓட்டுநர் ஃபிர்தோஷ் மற்றும் அங்கிருந்த ஒருவர் காயமடைந்து மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர்.
ஃபிர்தோஷின் இடது கையில் காயம் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆரம்பகட்ட தகவல்களின்படி, டைகர் ஷெராஃப் பாதுகாப்பாக உள்ளார்.
இந்த தாக்குதலில் துப்பாக்கி காயங்கள் எதுவும் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் இல்லை. துப்பாக்கிச் சூட்டிற்கு லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பல் பொறுப்பேற்றது. மேலும், அந்தக் கும்பல் நடிகர் சல்மான் கானுக்கு புதிதாக மிரட்டல் விடுத்துள்ளது.
லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பலின் பிரதிநிதி என்று கூறிக்கொள்ளும் ஒருவர் வெளியிட்ட ஆடியோ கோப்பில், அவ்வாறு செய்வதைத் தவிர்க்குமாறு தாங்கள் "எச்சரித்திருந்த போதிலும்" சல்மான் கானுடன் தொடர்ந்து பணியாற்றியதற்காக டைகர் ஷெராஃபை குறிவைத்ததாக கூறியுள்ளார்.
அந்த நபர் தாக்குதலுக்குப் பொறுப்பேற்றதோடு, சல்மான் கானுடன் பணிபுரியும் மும்பை திரையுலகை சேர்ந்த மற்றவர்களையும் மிரட்டினார்.
திரைத்துறையில் எங்களிடம் இருந்து தனியாகவோ அல்லது சல்மான் கானுடன் சேர்ந்தோ பணியாற்றும் எவரையும் நாங்கள் கொன்றுவிடுவோம். இதுவே முதல் மற்றும் கடைசி எச்சரிக்கை. இந்த சல்மான் கான், தாவூத்தின் (இப்ராஹிம்) நாய். நாங்கள் வீட்டில் தாவூத் என்ற பெயரில் ஒரு நாயை வைத்திருக்கிறோம்," என்று அந்த ஆடியோ குறிப்பில் அந்த நபர் கூறியுள்ளார்.