கேரளா: மதுபோதையில் மினி கூப்பர் காரை ஒட்டி வந்து ஸ்கூட்டர் மீது மோதி 3 பேர் பலி.. விபத்து ஏற்படுத்திய இளைஞர் கைது

கேரளாவில் மதுபோதையில் 19 வயது இளைஞர் ஏற்படுத்திய கார் விபத்தில் 3 பேர் கொல்லப்பட்டனர் .
கேரளாவில் உள்ள கொச்சி சர்வதேச விமான நிலையம் அருகே, மதுபோதையில் 19 வயது இளைஞர் ஒருவர் ஓட்டி வந்ததாகக் கூறப்படும் மினி கூப்பர் கார், ஸ்கூட்டர் மீது மோதியதில், ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை என காவல்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
கேரளாவில் உள்ள கொச்சி சர்வதேச விமான நிலையம் அருகே, மதுபோதையில் 19 வயது இளைஞர் ஓட்டி வந்த மினி கூப்பர் கார் ஸ்கூட்டர் பின்புறத்தில் மோதியதில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர்.
மினி கூப்பர் கார், ஸ்கூட்டரின் பின்புறம் மோதியதில், அதில் சென்றவர்கள் பலத்த வேகத்தில் சாலையில் தூக்கி வீசப்பட்டனர்.
அவர்கள் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு அவசரமாகக் கொண்டு செல்லப்பட்ட போதிலும், அனைவரும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர்.
நேற்று அதிகாலை நடந்த இந்த சம்பவத்தில் ஸ்கூட்டரில் பயணித்த வயநாட்டைச் சேர்ந்த தேவிகா (21), பாலக்காட்டைச் சேர்ந்த கோபிகா (22) மற்றும் கர்நாடகாவின் தட்சிண கன்னடத்தைச் சேர்ந்த இஜாஸ் (21) ஆகிய மூவர் உயிரிழந்தனர்.
மூவரும் ஒரு கைவினைப் பொருட்கள் கடையில் வேலை செய்து வந்தனர். மினி கூப்பர் காரை ஓட்டிச் சென்றவர் சுஹைல் சஜீவ் (19) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். அவரை சம்பவ இடத்தில் இருந்தவர்கள் பிடித்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர்.
எர்ணாகுளம் ஊரகக் காவல் கண்காணிப்பாளர் கே.எஸ். சுதர்ஷன் கூறுகையில், "மேலோட்டமாகப் பார்க்கையில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் அந்த நேரத்தில் மதுபோதையில் இருந்தார். இதை உறுதி செய்வதற்காக அவரிடமிருந்து இரத்த மற்றும் சிறுநீர் மாதிரிகளை நாங்கள் சேகரித்துள்ளோம்.
அவர் ஏதேனும் போதைப்பொருட்களை உட்கொண்டாரா என்பதையும் நாங்கள் சரிபார்ப்போம். அவர் மீது கவனக்குறைவான மனிதக் கொலைக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது," என்று தெரிவித்துள்ளார்.
விபத்து நடந்த நேரத்தில் அங்கிருந்த, உயிரிழந்தவரின் சக ஊழியரான பிரியத், அந்த மினி கூப்பர் அனுமதிக்கப்பட்ட வரம்புகளை மீறி ஓட்டப்பட்டதாக செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.
"நாங்கள் அனைவரும் இரவில் தேநீர் அருந்த வெளியே சென்றிருந்தோம். நாங்கள் திரும்பி வரும்போது இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது. தேவிகா, கோபிகா மற்றும் இஜாஸ் எங்களுக்கு முன்னால் ஒரு ஸ்கூட்டரில் சென்றுகொண்டிருக்க, நானும் என் நண்பரும் பின்னால் ஒரு இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுகொண்டிருந்தோம்.
திடீரென்று, ஒரு மினி கூப்பர் அதிவேகமாக என்னைக் கடந்து செல்வதைக் கண்டேன். மோதலைத் தவிர்க்க நான் பக்கவாட்டில் நகர வேண்டியிருந்தது. சிறிது நேரத்தில், எங்களுக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய சத்தம் கேட்டது. அது ஒரு வளைவில் இருந்தது, அங்கே என் நண்பர்கள் சாலையில் சிதறிக் கிடப்பதைக் கண்டேன். அந்த மினி கூப்பர் அவர்கள் மீது மோதியிருந்தது," என்று பிரியத் செய்தியாளர்களிடம் கூறினார்.
குற்றம் சாட்டப்பட்ட சுஹைல், நெடுஞ்சாலையில் தனது மினி கூப்பர் காரை மணிக்கு 200 கி.மீ. வேகத்திற்கு மேல் ஓட்டிச் செல்லும் வீடியோக்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் உள்ளன.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு இதற்கு முன் கவனக்குறைவாகவும் அஜாக்கிரதையாகவும் வாகனம் ஓட்டும் பழக்கம் உள்ளதா என்பதைச் சரிபார்க்க, காவல்துறையினர் அந்த சமூக ஊடகப் பக்கங்களை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு மருத்துவப் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு, இன்று நீதிபதி முன் ஆஜர்படுத்தப்படுவார் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.