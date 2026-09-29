காதலன் இறந்த துக்கத்தில் இளம்பெண் தற்கொலை

காதலன் இறந்தது முதல் நர்மதா மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளானார். அடிக்கடி காதலன் இல்லாமல் இந்த உலகில் என்னால் உயிர் வாழ முடியாது என தெரிவித்து வந்தார். பெற்றோர்கள் நர்மதாவை சமாதானம் செய்து வந்தனர்.
தெலுங்கானா மாநிலம், ஷம்ஷாபாத், சித்தேஸ்வர் காலனியை சேர்ந்தவர் நர்மதா. இவரது காதலன் சித்தார்த்த பெஜானி கவுட். இருவரும் பல வருடங்களாக காதலித்து வந்தனர். திருமணம் செய்து கொள்ள முடிவு செய்து இருந்தனர்.
இந்த நிலையில் சித்தார்த்த பெஜானி கவுட் கடந்த 15 நாட்களுக்கு முன்பு நடந்த சாலை விபத்தில் இறந்தார். காதலன் இறந்தது முதல் நர்மதா மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளானார். அடிக்கடி காதலன் இல்லாமல் இந்த உலகில் என்னால் உயிர் வாழ முடியாது என தெரிவித்து வந்தார். பெற்றோர்கள் நர்மதாவை சமாதானம் செய்து வந்தனர்.
நேற்று நர்மதாவின் பெற்றோர் வெளியே சென்றிருந்தனர். வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் நர்மதா தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்த ஆர்.ஜி.ஐ.ஏ போலீசார் நர்மதாவின் பிணத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக உஸ்மானியா அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.