வீட்டுப் பாடம் செய்யாததால் கன்னத்தில் அறைந்த ஆசிரியர்.. மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த 6 வயது சிறுவன்

விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் வீட்டுப்பாடத்தை முடிக்காததால் ஆறு வயது சிறுவனை ஆசிரியர் அறைந்தபோது, அந்த சிறுவன் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தான். ஆசிரியர் அவனை தாக்கியதால் தான் சிறுவன் உயிரிழந்துள்ளதாக குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்.
ஆந்திர பிரதேசத்தில் லிட்டில் கார்டன் தனியார் பள்ளியில் 6 வயதான பிரணய் தேஜா என்ற மாணவன் படித்து வந்துள்ளான். இதையடுத்து வழக்கல்போல் பள்ளிக்கு வந்த சிறுவனை வீட்டுப்பாடத்தை செய்யாததற்காக ஆசிரியர் ஒருவர் தாக்கியுள்ளார்.
அப்போது மயங்கி விழுந்த சிறுவனை, பள்ளி ஊழியர்கள் அருகிலுள்ள கிங் ஜார்ஜ் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். அங்கு சிறுவனை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவன் இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து சிறுவனின் தந்தை கூறும்போது, “காலை சுமார் 8 மணியளவில், என் மகன் எழுந்து பள்ளிக்குச் செல்ல வேண்டும் என்று கூறினான். காலை நல்ல உடல் நலத்துடன் வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டான், அவன் பள்ளிக்குச் சென்றே ஆக வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக இருந்தான்.
குழந்தை வீட்டை விட்டு வெளியேறியபோது அவனிடம் எந்த அசாதாரணமும் இல்லை. ஆரம்பத்தில் நாங்கள் அவனை பள்ளிக்கு உடனடியாக அனுப்பவில்லை, ஆனால் தேர்வுகள் நெருங்கியதால், இறுதியில் நாங்கள் சம்மதித்தோம்.
சரி, விரைவில் தேர்வுகள் வரப்போகின்றன, அதனால் அவனைப் போக விடலாம் என்று நாங்கள் நினைத்தோம். அவனோ, சரி அப்பா, நான் போகிறேன்' என்று சொல்லிவிட்டுப் பள்ளிக்குச் சென்றான்.
பள்ளியிலிருந்து யாரும் என்னை அழைக்கவில்லை. என் மைத்துனரின் இடத்திற்கு அருகில் வேலை செய்யும் உள்ளூர் சமையல்காரர்கள்தான் அழைத்து எனக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர்.
குழந்தையை கிங் ஜார்ஜ் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்வதற்குள், அவன் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக எங்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
நாங்கள் பள்ளியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளைச் சரிபார்த்தபோது, ஆசிரியை அவனை பயமுறுத்தியது அதில் தெரிந்தது. அவர் அவனை கன்னத்தில் அறைந்ததில், அதிர்ச்சி மற்றும் பயத்தின் காரணமாக அவன் அங்கேயே சரிந்து விழுந்தான்.
மருத்துவமனைக்கு வருவதற்கு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்பே அவர் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர் எங்களிடம் கூறினார்.
என் மகனுக்கு வேறு ஏதேனும் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் என எந்தப் பிரச்சினையும் இல்லை. நேற்று இரவு அவன் மகிழ்ச்சியாக விளையாடிக் கொண்டிருந்தான், இன்று காலையும் நலமாகவே எழுந்தான்.
அவனுக்கு வைரஸ் காய்ச்சலோ அல்லது வேறு எந்த உடல்நலப் பிரச்சினைகளோ இருக்கவில்லை” என்று அவர் கூறினார்.
மரணச் செய்தியை அறிந்ததும் குடும்பத்தினரும் உறவினர்களும் மருத்துவமனையில் கூடி, இதற்குப் பொறுப்பானவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
இது ஒரு தனிப்பட்ட உடல்ரீதியான தண்டனைச் செயல் அல்ல என்றும், மற்ற குழந்தைகளும் தாக்கப்பட்டதாகவும் அக்குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால், கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரியுள்ளனர்.
சம்பவம் குறித்த தகவல் கிடைத்ததும், வருவாய் கோட்ட அதிகாரி திலீப் சக்கரவர்த்தி மருத்துவமனைக்குச் சென்று விசாரணை நடத்தினார். இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், குழந்தையின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.